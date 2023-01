Die Kulturwissenschaftlerin Anne-Sophie Balzer berichtet in einem literarischen-Essay von ihrerund hat dabei vielim Gepäck. Und sie erinnert an die Romantik, als Künstler und Intellektuelle in den Scharen das nur vermeintlich ewige Eis aufsuchten: "Mit Reifröcken, Spazierstöcken und ungeeignetem Schuhwerk schlitterten die Tourist:innen über das Eis und, der nicht von Stoff bedeckt war; das Innere der Nasenflügel etwa und die Unterseite der Augenlider. ... Wie sehr sich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur in den letzten 200 Jahren verändert hat, lässt sich anhand der Gedichte beobachten. Vonsind die Gletscher zu einemgeworden. 'Maybe the ice is starving' - 'Vielleicht ist das Eis am Verhungern', schreibt die indigene Dichterinaus Alaska in 'Die-Off'. Unter großen Anstrengungen decken heute Forscher:innen einige wenige Gletscher im Sommer mit Vlies zu, riesigen weißen Stoffbahnen, die das Eis vor der UV-Strahlung schützen sollen. Ein Vorhaben, daswirkt - und hilflos. Den Rest der immer schneller schmelzenden Eismassen müssen sie sich selbst überlassen. Wer heute zu den Gletschern reist, macht deshalb auch eine Art."Für diespricht Thomas David mitüber deren neuen, heute auch in der taz besprochenen Roman "Lapnova" , der die Abgründe eines mittelalterlichen Dorfes schildert. Entstanden ist das Buch während der Pandemie - eine Allegorie also? Einen rein historischen Roman wollte die Schriftstellerin jedenfalls nicht schreiben, "weil dann Wunder, Übernatürliches und alles Phantastische ausgeschlossen gewesen wären. Diese Aspekte waren mir aber sehr wichtig, weil 'Lapvona' ein Buch über das ist,. Über den Glauben und die persönlichen Weltanschauungen der einzelnen Figuren, die durch ihre Erfahrungen und jeweiligen Traumata geprägt sind. Ich habe alsoin das Buch eingeschrieben. Es gab die Pandemie, und die USA hatten mit Donald Trump einen politischen Führer, der auf jeden von uns ein dunkleres Selbst projizierte. In dieser Zeit sind in den USAgeschehen - etwa, dass die Leute sogar während der Pandemie in einer Bewegung wie Black Lives Matter zusammenkamen. Wir hatten einen Präsidenten, der das Land gesellschaftlich völlig spaltete und erlebten einen der verstörendsten Morde, die je auf Video festgehalten wurden."Außerdem: schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. In seiner-Reihe über ukrainische Literatur legt uns Christian Thomas in dieser Woche die Bücher vonans Herz. Der Carlsen Verlag hat die Veröffentlichung vonComic "Elise und die neuen Partisanen" kurz vor Veröffentlichung zurückgezogen, weil Dominique Grange darin in ihrem Nachwort Israel der Apartheid bezichtigt und denrechtfertigt, meldet Lars von Törne im. Kathrin Müller-Lancé berichtet für dievom Comicfestival in, das von dem Skandal rund um den Comiczeichnererschüttert ist, der wegen seiner grenzüberschreitenden Zeichnungen erst ausgeladen wurde und gegen den nun auch wegen des Verdachts aufermittelt wird. Aufhat sich Vivès unterdessen klar gegen Pädokriminalität und Übergriffigkeit gegenüber Frauen ausgesprochen : Nur weil man etwas zeichne, befürworte man es noch nicht.Besprochen werden unter anderem Raphaela Edelbauers "Die Inkommensurablen" ( Tsp ),Gesprächsband "Goethe in Buenos Aires" ( Freitag ),und"Zwischen Welten" ( taz ),"Die schmutzige Frau" () und"Unberechnbar" ().