Auf die Frage nach den #Täter|n der #Angriffe und des #Chaos in #Berlin zu #Silvester2022 kommt selbst der Reporter der @tagesschau ins Stottern:



"Ähm...es seien gruppendynamische Prozesse...ähm also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck...ähm..." pic.twitter.com/w4DTGRJaR5 - Dr. David Lütke (@DrLuetke) January 2, 2023

Zuist es zu massiven Angriffen gegenundgekommen wie zuletzt bei Demonstrationen von Querdenkern, Reichsbürgern oder auch beim G20-Gipfel in Hamburg. Aber die Medien diskutieren nicht über die Frage,die Gewalt kommt, sondern ob sie mit einemzu verhindern wäre. In derhält Georg Ismar das für Unsinn: "Es braucht dringendin dieser Debatte, eine schonungslose Analyse auch der Bundesregierung, wie man der Tatsache begegnen will, dass gerade junge Männer - in Berlin oft aus dem migrantischen, woanders verstärkt auch aus dem rechtsextremen Milieu - densehen und in dem Kontext dann diejenigen angreifen oder sogar in Hinterhalte locken, die nur helfen wollen. ... In die Irre führt die Debatte um- denn sie erfasst nicht den Kern des Problems: Die Angriffe in Berlin und anderen Städten sind schließlich kein reines Silvesterproblem. Zumal ein Böllerverbot in einer Stadt wie Berlin flächendeckend kaum durchzusetzen wäre."Das Böllerverbot soll kommen, fordert hingegen Ariane Lemme in einem Pro und Contra in der: "Das dümmste Argument gegen ein Böllerverbot ist das mit der. Welche Freiheit ist da gemeint? Die Freiheit zu feiern, wie es einem gefällt? Die Freiheit, den Nachtdienst im Rettungswagen halbwegs unbeschadet zu überstehen?" Gegen ein Böllerverbot plädiert Lukas Wallraff, der die Gewaltszenen einerin der Bevölkerung zuordnet: "Die Volksabstimmung am ersten Silvester nach der Coronapause hat klar ergeben, dass das sinnentleerte Feuerwerk quer durch alle Bevölkerungsschichten offenkundig immer noch sehr beliebt ist. In den stigmatisierten Problemvierteln der Großstädte ebenso wie auf dem geistig angeblich flachen Land. Das einfach zu ignorieren, wäre."Bei Twitter wird gestritten , ob ein Artikel , in dem es zunächst heißt "diesind schwer auszumachen" oder eine Youtube- Reportage des "Team Reichelt" das Problem genauer eingrenzen. Am Ende benennen aber beide durchaus, dass es sich bei den Tätern häufig umhandelt - bei Reichelt kommen sie allerdings direkt zu Wort.Rückhaltlose Aufklärung auch in der "Tagesschau":Eigentlich geht's uns gut hier in Europa, dennoch haben- vor dem Klimawandel, dem Ukrainekrieg, Corona, Angst um die Demokratie oder um den Sozialstaat, Angst, nicht zu genügen. Der Philosophfindet das im Interview mit derbesorgniserregend: Zwar hätten sich auch früher schon Menschen geängstigt, aber die Angst heute sei anders. "Selbst in den schlimmsten Zeiten des 20. Jahrhunderts haben die Menschen geglaubt, dass es ihnengehen würde. Die Moderne vertraute auf den Fortschritt. Wir Postmodernen dagegen haben diese Hoffnung verloren. Gerade in den reichsten Ländern glauben die wenigsten Menschen, dass es ihnen oder ihren Kindern morgen besser gehen wird." Und während Menschen früher "unter" litten, so Pfaller, empfinden sie sich heute "anscheinend eheroder haben Angst, so wahrgenommen zu werden".