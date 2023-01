Stoik (Brendan Gleeson, li.) und Begriffsstutzigkeit (Colin Farrell, re.) in "The Banshees of Inisherin"

Daniel Kothenschulte setzt imseine Essay-Reihe zurfort. Diese fährt zweigleisig, führt er aus: Sie versteht sich als Wirtschafts- und Kulturförderung - wobei sich der Fokus in den letzten Jahrzehnten vor allem auf dieverlegte, um dem deutschen Film zu mehrzu verhelfen - zumeist ergebnislos. . Darunter leidet insbesondere auch der künstlerische Film, der international viel größere Chancen hätte, wenn er denn nur gepflegt würde: "Warum, muss man sich fragen, verzichtet die deutsche Filmförderung, international repräsentiert durch die Exportunion 'German Films', auf eine? Liegt es daran, dass künstlerische Filme in einer Filmbranche schlechter angesehen sind, weil Produzenten und Produzentinnen defizitärer Unterhaltungsfilme auf Filme mit geringeren Budgets herabblicken? Je kleiner die Kalkulation, desto geringer ist auch die ''." Anders als in Dänemark "verfolgen deutsche Förderinstitutionen. ... Aber könnte eine Filmförderung nicht dezidiert diedes deutschen Films unterstützen, ohne dabei andere Positionen zu vernachlässigen?"irisches, im Jahr 1920 angesiedeltes Drama "The Banshees of Inisherin" über eine Freundschaft, die mit einem Mal auseinander bracht, bietet oscarverdächtiges Schauspielerkino: Insbesonderewird von der Kritik bejubelt. Anders als Sandra Kegel in derbehauptet, war Farrell zuletzt zwar nicht als Batman zu sehen (sondern als Batmans Gegenspieler Pinguin ), dennoch staunt sie, "was für ein Charakterdarsteller in ihm steckt, wenn er verzweifelt über die Zurückweisung bei seinen Tieren Trost sucht oder mit seinen buschigen Augenbrauen immer neue Ausdrücke auf sein Gesicht zu zaubern vermag. Was seine Mimik da Stück für Stück freigelegt, ist, die dem jungen Mann bislang fremd war: die Scham, womöglich etwas falsch gemacht zu haben, weil er nie etwas anderes mit seinem Leben anzufangen mochte, als im Pub zu sitzen und es nett zu haben. ... Dass dieser zarte und sprunghafte, mitunter rätselhafte Film als Ganzes funktioniert, ist dem virtuosen Spiel seiner beiden Hauptdarsteller Colin Farrell undzu verdanken."Ähnliches schreibt Andreas Busche im: "Der Begriffsstutzigkeit des Einen, versinnbildlicht in, und derdes Anderen, vom Buddha-haften Gleeson buchstäblich ausgesessen, verleihen die stumpfen Kadenzen in McDonaghs Dialogen (ungläubige Wiederholungen, Lakonie, verräterische Auslassungen) eine. 'The Banshees of Inisherin' dreht sich im Grunde um eine moralische Frage, die gerade auch den Kulturbetrieb beschäftigt: Wie wägen wir menschliche Qualitäten gegenüber dem künstlerischen Schöpfungsakt ab?Weitere Artikel: Andreas Hartmann berichtet in dervonbei der- was insofern pikant ist, da die betroffenen Kinos auch mit derzusammenarbeiten und es nun zukommen könnte. Tobias Mayer sorgt sich imnach dem vorzeitigen Aus für die deutsche Netflixserie "" um den Fortbestand seiner Lieblingsserien.Besprochen werden' Schweizer Portätfilm über die Feministin NZZ ), die britische Agentenserie "A Spy Among Friends" ( taz ) und die "Star Wars"-Animationsserie "The Bad Batch" ( Welt ).