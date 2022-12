Tobias Rüther resümiert in derdas: Trend zur, eine Vielzahl literarischer Wiederentdeckungen und der Aufstieg des Klimaromans - das sind grob die Stichworte, unter denen er das sich neigende Jahr zu den Akten legt. Und: Er registriert eine neue. Keine Zwergen- und Drachenliteratur meint er damit, sondern untergehobene "irritierende Signale des Ungewöhnlichen. Unterbrechungen im herkömmlichen Lauf der Dinge. ...Da sind die sprechenden Eulen und Schatten inDebüt 'Draußen feiern die Leute' (Kein und Aber), das eine niedersächsische Dorfgeschichte erzählt. Und die rosafarbenen Papageien inTrauma-und-Gewalt-Roman 'Die Kriegerin' (Blumenbar), sie tauchen in Schwärmen immer wieder in einer deutschen Stadt auf wie Vorboten - aber wofür? Ähnlich ist es auch mit den Libellen, einemund dem Meteoriten aus dem schillernden Alpenroman von 'Prana Extrem' (Matthes & Seitz). Die 'Dschinns' gehören dazu, jene bösen Geister aus der islamischen Folklore, die in gleichnamigem Roman (Hanser) aus der deutsch-türkischen Geschichte der Familie Yilmaz erzählen. ... All diese übersinnlich angehauchten Bücher sind am Ende". Und sie tragen bei zu einer "gesteigerten Wahrnehmung der Wirklichkeit".Außerdem:schreibt hier und dort in derweiter Kriegstagebuch aus. Ronald Düker erzählt in dervon seinem Besuch bei. Otto A. Böhner denkt in derüberund dienach. Im freut sich Christian Schröder über die Neuauflage der Thriller von, die "zeigen, wie sehrund die Praxis des Racial Profiling schon seit Jahrzehnten zum Alltag von Afroamerikaner:innen gehören".Vor 75 Jahren hatteseinen ersten Auftritt in einem Comic von freut sich Andreas Rehnolt im. Ulf Poschardt nutzt einen Berliner Diskussionsabend mitund Sachsens Ministerpräsident, um in dermit erregter Formulierungslust über "" und "deutsche Intellektuelle" zu schimpfen, die er für einen "Haufen" hält, "die es sich in ihren öden Szenekiezen gerne bequem machen", und denen er vorwirft, selbstgerecht auf andere zu zeigen und am gesellschaftlichen Austausch nicht interessiert zu sein.Besprochen werden unter anderemmit dem Prix Goncourt ausgezeichneter Roman "Die geheimste Erinnerung der Menschen" ( ZeitOnline , unsere Kritik ),Studie "Einführung in die außerirdische Literatur. Lesen und Schreiben im All" ( NZZ ),neue-Literatursendung "Studio Orange" ("Bücher und Gäste sind nicht mehr als einfür die Moderatorin", stöhnt Julia Encke in der, "leider nicht geil, das Ganze", ächzt auch Gerrit Bartels im) und"Die Geschichte der Mildred Harnack und ihres leidenschaftlichen Widerstands gegen Hitler" ( Standard ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Wolfgang Matz über"Rühmen! das ists ...":"Rühmen! das ists. Ein zum Rühmen Bestellterging er hervor wie das Erz aus des Steins ..."