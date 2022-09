gestern Abend:ist eine Paniktat, schreibt Inna Hartwich in der: "Die Ukrainer*innen haben längst jegliche Angst und jegliche Achtung vor dem einst gefürchteten Russland verloren. Putins Panik ist ein. Moskau wird auf die Schnelle keine Hunderttausende Soldat*innen stellen können. Die Reservist*innen müssen erst einberufen, geschult und zu Brigaden zusammengestellt werden. Das kostet Zeit. Zeit, die die- mitsamt ihren Partnern, die sichlösen sollten." Hier Hartwichs Bericht zur Mobilmachung. schreibt in einem Twitter-Thread: "Die Tatsache, dass Putins Rede nicht live gehalten wurde undmusste, deutet auf Unordnung und vielleicht Krankheit im Kreml hin. Ich für meinen Teil interpretiere Putins Verzweiflung als ein, aber nicht als eine Kraft, die ihn beenden wird."ImFeuilleton merkt Kurt Kister an: "Eine Mobilmachung trägt den Krieg, den man eigentlich in einem anderen Land führen wollte,."Die bisherige russische Armee in der Ukraine ist nach Verlusten, schätzt Thomas Gutschker in der. Ihnen gegenüber stehen. "Üblicherweise sagt man, dass ein Angreifer mindestens im Verhältnisüberlegen sein sollte. Davon ist Russland denkbar weit entfernt, auch wenn bald frische Kräfte nachkommen. Außerdem sind die Ukrainer nun."Derper Video übertragene Rede vor der UN-Vollversammlung gestern Abend: "Wir können die ukrainische Flagge auf unser gesamtes Territorium zurückbringen, wir können das mit Waffen schaffen, aber wir."Der russische Lokalpolitikergehört zu den Initiatoren eines Aufrufs, der Wladimir Putin zum Rücktritt auffordert. In derfleht er die westliche Öffentlichkeit geradezu an, die Russen nicht über einen Kamm zu scheren und macht auf dieaufmerksam: "Wir sind lediglich eine Gruppe von lokalen Abgeordneten. Putin ist ein erbarmungsloser Autokrat, der zum Blutvergießen bereit ist. Er verfügt über genügend Gewaltressourcen, um an der Macht festzuhalten. Während er die Ukraine mit einer Armee von etwa 200.000 Mann überfiel, stützt sich seine Macht in Russland auf, wie wir hier die Mitglieder der Sicherheitsapparate nennen. Großzügig gibt der Präsident die Petrodollar für sie aus. Und natürlich auch die Euro, die ihm dereinbringt."Gestern recherchiertezum Einfluss von Gazprom in Deutschland (unser Resümee ). Heute kommentieren Georg Mascolo und Jörg Schmitt im-Feuilleton: "Deutschland stellte sich beimlange so blind wie beim russischen Gas." Jetzt hat die Polizei die legendären Anwesen des Oligarchenam Tegernsee durchsucht, berichtet dieim vorderen Teil. Die Kritik bleibt. "- beziehungsweise: Lange wollte keiner so genau hinsehen. Nichtin den Grundbuchämtern, die als Eigentümer millionenteurer Villen keine Menschen, sondern fantasievoll klingende Namen von Firmen in Steueroasen eintrugen. Nicht, die die Verträge für ihre Millionengeschäfte mit ebensolchen Briefkastenfirmen abschloss. Nicht, über deren Institute sechsstellige Summen für Handwerker, Köche, Fahrer und Feten von Offshore-Firmen auf den Britischen Jungferninseln überwiesen wurden. Diese Russen waren viel zu lange ein."