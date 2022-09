Szene aus "La Juive". Foto © Magali Dougados





Eleonore Büning stockt der Atem , wenn in der letzten Szene vonOper "La Juive" der Scharfrichter den jüdischen Goldschmied Éléazar und dessen Tochter Rachel zur "Zwangstaufe" in einenwirft, während "der entfesselte: 'Quel plaisir!'" Premiere hatte die Oper jetzt am Grand Théâtre de Genève in der Inszenierung von David Alden, der dem von Dirigent Marc Minkowski entfesselten "Rausch der Musik ästhetisch kühl entgegen wirkt", so die hingerissene-Kritikerin. "Verschiebbare Wände aus Sperrholz bilden hohe, hohle Gassen. Die Chöre schwärmen aus wie. Unbehaust und kahl auch das Interieur des Goldschmied-Hauses, mit einer symbolisch endlos langen Fluchttreppe. Die Hinrichtung wird überhaupt nicht gezeigt: Prozessionsartig verschwinden die Verurteilten hinter einer Wand, darunter häuft sich. Alle Farben echter Not indes, die des Zweifelns, der Leidenschaft und des Entsetzens tönen aus der großen letzten Arie des Éléazar. Es ist der Höhepunkt dieser Paradepartie, komponiert dereinst für Adolphe Nourrit. Heute könnte sie niemand eindrucksvoller darbieten als der Spezialist, mit seinem großartigen Ambitus, seiner klaren, kontrollierten Stimme."Weitere Artikel:"Macbeth" ist das Theaterstück der Stunde, von Bochum bis Wuppertal, erzählt in derChristine Dössel, die im Ernst daran erinnert, dass auf dem Stück angeblich ein Fluch liegt. Der Schauspieler stellt im Interview mit demdie Kooperationvor, die "mehr PoC-Publikum" ins Theater locken will. Ulrich Seidler schreibt in derden Nachruf auf den Intendanten und RegisseurBesprochen werdenPuppenspiel "Brechts Gespenster" am BE ( nachtkritik ),Inszenierung von"Tannhäuser" in Schwerin ( nmz ),Inszenierung von"Don Carlo" in Bremen ( nmz ),Stück "Glamour Montain" in der Schaubude Berlin ( taz ),Choreografie "Cri de Coeur" an der Pariser Oper (),Inszenierung der "Walküre" am Theater Zürich ("virtuos", schwärmt Lotte Thaler in der, "mehr Wagner geht nicht.") undStück "Ophelia's Got Talent" an der Berliner Volksbühne ("Wie wäre es wohl, wenn sie eines Tages auf das Schlagzeilenhafte verzichten und ein Drama inszenieren würde, statt ein Füllhorn von Nummern auszuschütten, die alle darauf zielen, Stadtgespräch zu werden", fragt sich ein wenig beeindruckter Peter Kümmel in der