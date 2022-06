Das Titelbild des polnischen Polit-Magazins Wprost (bekannt für Aufsehen erregende Titelblätter). https://t.co/2WsiFPbojH - Alice Bota (@AliceBota) June 5, 2022

Der Krieg gegen die Ukraine könnte "einer vonwerden, die in Vergessenheit geraten", schreibt der russische Journalist Mikhail Zygar, einst Chefredakteur des unabhängigen TV-Senders, in. Alle gewöhnen sich an den Krieg. Für die Russen sind diegar nicht so schlimm, und viele im Westen hoffen, dass diezu verlieren. Nur für die Ukrainer, "ist der Krieg nicht zu Ende, wenn er in Russland oder in Europa in Vergessenheit gerät. Sie haben eine ganz andere Auffassung von logischen Überlegungen wie 'wir müssen Putin das Gesicht wahren lassen'. Sie glauben, dass Putin, dass er sich nicht mit der Besetzung der bereits eroberten Gebiete zufriedengeben wird, und dass er der Ukraine nicht erlauben wird, aufzuatmen und mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Dass er ihrversetzen wird."Putin hat schon gewonnern, wenn er die Ukraine dauerhaft in diezwingt, dazu muss er Kiew gar nicht erobern, schreibt die Politologinin einem Artikel für, den übersetzt hat . Politiker des Westens müssen sich auf Putins Sichtweise einlassen um zu verstehen, was er will. Bisher verstehe der Westen ihn nämlich falsch: "In seinem Bemühen, Russlands Krieg zu stoppen, konzentriert er sich auffür seinen Einmarsch in die Ukraine. Er übersieht Putins Besessenheit mit der sogenannten westlichen Bedrohung - sowie seine Bereitschaft, den Westen durchzu einem Dialog unter russischen Bedingungen zu zwingen. Die Ukraine ist nur eine Geisel." Für Stanovaya gibt es nur zwei mögliche Ausgänge des Krieges: Entweder der Westen unterwirft sich Putins Vorstellungen, oder Putins Regime bricht zusammen.Das polnische Magazinschildert die europäische Gesprächssituation so:wird in dieser Woche auch in Berlin auf der Konferenz "Hijacking Memory - Der Holocaust und die Neue Rechte" des Hauses der Kulturen der Welt sprechen und seinen Film "Wir sind alle deutsche Juden" vorstellen. In der spricht er mit Andreas Scheiner über: "Heute höre ich wieder diese Debatten in Deutschland, die Gruppe um. Oder Habermas. Ich habe den Eindruck: Die wünschen sich insgeheim, dass. Ein Land wird geteilt, man unterwirft sich. Nein, es gibt Momente, in denen Kriegist. Meine Eltern haben mich gezeugt nach der Landung der Alliierten in der Normandie, ich bin 1945 geboren. Wenn die Pazifisten sagen, Krieg bringe nichts Gutes, sage ich: 'Einspruch, Euer Ehren. Ohne die Alliierten - und sie kamen nicht etwa mit der Fliegenklatsche - wäre ich nicht geboren.'"Auch dank seiner lautstarken Bekenntnisse zu Putin feiernund seine sonst eher kriselndein den Neuen Ländern weiterhin Erfolge, berichten Markus Balser und Ronen Steinke auf Seite 3 der. Die Tatsache, dass die AfD jetzt vom Verfassungsschutz überwacht kümmert ihre Wähler dabei nicht im geringsten: "Höckes Landesverband war bei drei Umfragen seit Jahresbeginn mitstärkste oder zweitstärkste Kraft in Thüringen. Die AfD lag dort deutlich vor Union, SPD, Grünen und FDP. In einer Umfrage lag sie sogar vor der sonst führenden Linken. So stark steht Höcke derzeit da, dass er jüngstauslöste, als er auf einem Landesparteitag andeutete, bald 'die Parteiführung auf Bundesebene auch mitzuprägen'."Berichterstattung über diekommt selten über die übliche Verzückung und Faszination über die inszenierte Märchenwelt hinaus, auch nicht beim jetzt absolvierten siebzigsten Kronjubiläum der Queen. Der-Kolumnist Nick Cohen betrachtet allerdings schon mal mit Grausen die politischen Anwandlungen des künftigen King., die von der dezidierten Fadheit der Queen unangenehm abstechen werden. ", die glauben, dass Interventionen eines ökologischen King Charles willkommen wären, sollten sich ansehen, woher sein Umweltbewusstsein kommt und wohin es führt. Charles' weitgehend ungelesenes Buch 'Harmony - A New Way of Looking at the World' ist ein weiteres Buch, das es wert ist, dass man sich zwingt, es durchzuarbeiten. Es legt eine obskurantistische Vision dar, dieist, dass sie sich gegen alle Aspekte der Moderne seit der wissenschaftlichen Revolution richtet. Daher auch seine Vorliebe für dieam Golf. Sie mögen verheerende Umweltschäden verursachen, aber zumindest sind sie frei von den, die die Aufklärung den europäischen Königen auferlegt hat." Für diefasst Gina Thomas die Feierlichkeiten zum Kronjubiläum zusammen.