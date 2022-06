Szene aus dem "Freischütz". Foto: Bart Grietens





Zur Eröffnung des Holland Festivals hatin seiner ersten Operninszenierung seit 2017"Der Freischütz" auf die Bühne gebracht, von der Handlung allerdings nicht viel übrig gelassen, berichtet Kerstin Holm in der: "Es hat offenbar mit der manifesten Katastrophe [in der Ukraine] zu tun, dass der sonst gern politisch inszenierende Serebrennikow bei Carl Maria von Webers 'Freischütz' jetzt diebetont und aus der romantischen Oper eine Komödie übergemacht hat. Statt ums Schießen ringen die Solisten um den, den mephistophelischen Fädenzieher Samiel gibt der Dirigent. Die Dialoge haben Serebrennikow und sein Ko-Autor Arseni Farjatjew auf Englisch neu geschrieben. Als erfundener Joker-Kommentator 'Der Rote' führt der amerikanische Schauspieler Odin Biron durch die Vorstellung und platziert, indem er sich, viel zu schön zwischen Bariton und Countertenor alternierend, in drei Songs aus dem Freischütz-Musical 'The Black Rider' von Tom Waits produziert."In derist Manuel Brug von dieser Umschreibung der Geschichte "über das teuflische Doping eines verzagten Jägers im deutschen Wald ... in eine globalisierte Story über Versagensängste beim Singen, Vokalisteneitelkeiten, Hinterbühnenaberglauben und Verdrängungskampf" nur halb überzeugt . Immerhin: auchmuss mitmachen und den Teufel geben. "Deshalb wanzt sich ganz besonders dessen Gehilfe Kaspar (Günther Groissböck singt ihn spielfreudig, aber mit leicht angekränkeltem Bassbariton) immer wieder devot an den jugendlichen Master ran: Der große Mann katzbuckelt, derlässt ihn arrogant gewähren."Besprochen werden außerdemInszenierung von Rossinis "Barbier von Sevilla" mit Cecilia Bartoli bei den Pfingstfestspielen in Salzburg ( NZZ ), die Uraufführung der Oper "Einbruch mehrerer Dunkelheiten" vonundam Staatstheater Kassel ( nmz ), eine Marionetten-Variante des "Ariodante" vonbei den Händelfestspielen in Halle ( nmz ),Inszenierung der Exilpremiere von"Zal'ot" in Stuttgart ("Wann haben Sie das letzte Mal auf einer deutschen Bühne eingesehen? Es ist nicht weit her mit dem in Festreden gerne beschworenen Kulturaustausch. In der Wirtschaft funktioniert das irgendwie besser. Das hat seine offensichtlichen Gründe, aber es besagt etwas überin unserer Gesellschaft", meintThomas Rothschild, der die Aufführung lobt, FR ),Inszenierung des interdisziplinären Musiktheaterstücks "Songs for Days to Come" des syrischen Klarinettisten und Komponistenam Theater Osnabrück ( nachtkritik ), ein "Mord im Orientexpress" bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen ( FR ),von Anne Teresa De Keersmaeker, Merce Cunningham und Hans van Manen mit dem Wiener Staatsballett an der Wiener Volksoper ( Standard ) und drei Berliner Premieren, die-Kritikerin Irene Bazinger in einem Artikel verfrühstückt:Thomas-Bernhard-Inszenierung "Auslöschung. Ein Zerfall" am Deutschen Theater ( Tagesspiegel nachtkritik ),Inszenierung der Adaption vonRoman "Der Krieg mit den Molchen" an der Schaubühne ( taz nachtkritik ) und"Sturm und Drang" an der Volksbühne (bei-Kritiker Till Briegleb erweckt der Abend "leider nur schmerzliche: als der Größenwahn an der Volksbühne auch bei größter Zähigkeit noch richtig was hergemacht hat.").