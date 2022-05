sind bislang in der Ukraine seit Beginn des Kriegs von russischen Truppenworden, entnimmt Jörg Häntzschel () einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Conflict Culture Research Network, das von dem amerikanischen Anthropologen Brian Daniels mitgegründet wurde, um Kulturzerstörung in Kriegen via Satellit zu dokumentieren., Direktor des Kiewer Maidan-Museums, berichtet vom "Denkmal eines Soldaten in Gostomel, dem die Russen in die Brust schossen. Vom plattgewalzten Denkmal für den 1974 geborenen Opernstar Wassyl Slipak, der 2016 im Osten der Ukraine von einem Scharfschützen getötet wurde. Von einer Kollegin, die mit einem bekannten Künstler verheiratet ist. Die Russenim Garten ihres Hauses. 'Putin hat klar gesagt, war er vorhat: Er will alles zerstören, was mitzu tun hat.' Daniels, der den Krieg vom Satelliten aus beobachtet, ist überzeugt, dass Putins Truppen genau das tun: 'Es ist eine Taktik der verbrannten Erde. Es geht darum, die historische Präsenz der Ukraine zu entfernen.'"Weiteres: Die unterhält sich mit, künstlerische Leiterin der Triennale der Photographie in Hamburg, über ihr Programm.