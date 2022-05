Der britische Aktivist und Journalist, Autor des Buchs "Faschismus - Und wie man ihn stoppt" , ist zur Zeit in deutschen Medien omnipräsent. Im Interview mit Interview-Autor Jan Pfaff erklärt er, warum er als Linker fürist. An die Adresse Jürgen Habermas' und Olaf Scholz' und ihrersagt er: "Egal ob wir uns fürchten oder nicht, die Ukraine wird sich nicht ergeben. Ich lehne es ab, michzu unterwerfen. Es ist eine Logik, die sagt: Weil Putin entscheidet, was er als existenzielle Bedrohung wahrnimmt, um einen atomaren Erstschlag auszulösen, darf man keinen Widerstand leisten oder muss die Unterstützung, dass dieses Risiko ausgeschlossen ist. Wenn wir das akzeptieren, lassen wir Putin nicht nur über die Ukraine bestimmen, sondern auch über uns." Mason bekennt auch seine Verblüffung über die: "Einige Stimmen aus der deutschen Linken haben der Ukraine die Kapitulation nahegelegt. Das habe ichgehört."Diebringt heute auf zwei Seiten Paul Masons Antwort aufArtikel: "Konventionelle Kriege gegen eine Atommacht können nicht gewonnen werden? Doch.", ist auch hier Masons Maxime: "Jeder Mensch, der heute in einer Demokratie lebt, muss sich jetzt folgenden grundsätzlichen Fragen stellen. Angesichts des Aufstiegs Russlands und Chinas als totalitäre Atommächte: Sind wir bereit, die Unterstützung derinnerhalb dieser Staaten aufzugeben? Sind wir bereit, ihre Forderung nach einem Ende derzu akzeptieren? Sind wir bereit, ganze Länder, Völker und Sprachen von ihrenvernichten zu lassen?"Diesteht vor der Geschichte nicht so honorig da, wie man lange Zeit dachte. Die Fäden der über Jahrzehnte freundlichen Politik gegenüber dem russischen Autokraten Putin laufen in Niedersachsen zusammen, schreiben Reinhard Bingener und Markus Wehner in der. Sie widmen sich besonders, der jüngst behauptete, er habe ja zu Russland eine ganz andere Meinung als Schröder. Das Gegenteil war der Fall: Gabriel war einer der Lobbyisten Putins in der deutschen Politik, so die beiden-Autoren. Er setzte sich in zahllosen deutsch-russischen Foren für eine Verständigung mit Putin ein, auch noch: "Bei einem Treffen Ende Oktober 2015 in Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo bei Moskau dankte Gabriel Putin dafür, dass der russische Präsident sich so viel Zeit für ihn genommen habe, obwohl er 'gerade' viel zu tun habe. Gabriel sagte, ihm sei 'völlig unklar', was Russland und Deutschland binnen 15 Jahren so weit habe auseinanderbringen können." Nach 2018 wollte er auch privat von seinen Kontakten profitieren und beteiligte sich an der Beratungsfirma VIB, die ihre Expertise in der Energiewirtschaft rühmte und wo er auch mit dem SPD-Poltikerkooperierte, "zum damaligen Zeitpunkt russischer Honorarkonsul in Hannover sowie Chef der Wiese Consult GmBH, die für Unternehmenknüpft".Zum unermüdliche Einsatz der SPD besonders in Niedersachsen für Wladimir Putin, recherchiert auch der. Auch der niedersächsische Ministerpräsidentwar bis vor kurzem darin unbeirrbar, schreibt Hubert Gude: "Russland ist für Niedersachsen ein. VW lässt in Kaluga jährlich 100.000 Autos produzieren, der Zulieferer Continental Autoreifen."hat seinen Aufsichtsratsposten bei Rosneft niedergelegt, der ihmals Putin-Freund hätte einbringen können. Aber Schröder ist nur einRepräsentant einer Tendenz in der ganzen SPD, schreibt in der. Der Mauerfall war hier überhaupt kein Bruch: "Sozialdemokraten dieses Typs teilen eine langjährige Tendenz, die mindestens auf, den Architekten der Ostpolitik vonin den späten 1960er Jahren, undzurückgeht. Sie behandeln Stimmen aus den Ländern zwischen Deutschland und Russland bestenfalls alsvon den weltgeschichtlichen Notwendigkeiten der Entspannung und der internationalen Freundschaft zwischen den Großmächten. Sie haben die polnischein den frühen 1980er Jahren abgetan und in den letzten Jahren die osteuropäischenals pathologische Russophobiker kritisiert.""Kritik an Schröder und an Steinmeier war gestern. Jetzt kommtan die Reihe", meint allerdings Stephan-Andreas Casdorff vommit Blick auf ein-Interview mit, der Merkel indirekt, aber deutlich kritisiert. Casdorff dazu: ". Eine Untersuchung der Russlandpolitik ihrer Jahre erscheintmöglich; zum 'schwerwiegenden Versagen', dass 'einfach angenommen' wurde, Wladimir Putin teile die deutsche Sicht der Welt und werde nicht einmarschieren, 'obwohl schon 180.000 Soldaten an der Grenze standen'. Röttgen findet das 'schlicht naiv'."