Gestammel, Gefuchtel und Kunstblut: In "Coupez!" lässt Cannes es spritzen

' Zombiekomödie "Coupez" (die ursprünglich mal "Z (Comme Z)" hieß, was nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem "Z", das die russische Propaganda als Symbol benutzt, eilig geändert wurde) über einen Regisseur, der einen Zombiefilm dreht, hat gestern Abend die Filmfestspiele voneröffnet - so überwältigend ist der Film (oder die Frist bis zur Deadline so kurz), dass die Kritiker ihre Berichte vor allem mit Strandbeobachtungen und Festival-Trivia füllen. Hazanavicius hält sein Publikum im übrigen für die erste halbe Stunde ziemlich zum Besten, schreibt David Steinitz in der: Denn zunächst sieht man erstmal "den kompletten versauten Zombiekurzfilm", sodass man "sich fragt, in welchemman denn jetzt gelandet ist", bevor Rückblenden und Rückblenden in Rückblenden den eigentlichen Film erzählen - "einfür einen Eröffnungsfilm. Denn die Zuschauer in Cannes sind gnadenlos." Zwar liefert "Coupez!" dann noch "ein paar absurde und komische Szenen. Ein Riesenknaller ist er allerdings nicht."Über weite Strecken ist ein "mäßig blutiger, mäßig lustiger Film" zu sehen, seufzt Hanns-Georg Rodek in der, dem die ständigen Verschachtelungen des Films am Ende fast zu viel werden. Immerhin: Ganz am Ende schlummert in dieser Matroschka-Film doch noch "eine, an die Filmgeschichte, an das Film-im-Film-Genre und sogar an das frühe Fernsehen der 1950er." Hilft alles nichts, findet ein ziemlich angeödeter Andreas Kilb in der: "Die Komödie, die in diesem Triptychon steckt, ist noch deutlich erkennbar, aber sie geht inunter." Imist Dominik Kamalzadeh gespannt aufösterreichischen Film "Corsage", einer Neuverfilmung vonLeben. Tim Caspar Boehme von der äußert sich nicht zum Eröffnungsfilm, aber zu interessanten Problemen mit dem elektronischen Buchungssystem und dass Cannes Wegwerfflaschen verboten hat.Außerdem: meldet , dass die iranische Filmemacherinverhaftet wurde und im Gefängnis sitzt. Aurelie von Blazekovic schreibt in derzum Tod des SchauspielersBesprochen werden"Stasikomödie" (online nachgereicht von der FAS ),Slasherfilm "X" ( Presse ) und die Doku "Wir sind keine Puppen" ( FAZ ).