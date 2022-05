Hinter den Kulissen deslaufen derzeit sämtliche Drähte heiß, berichtet Dirk Knipphals in der: Kommende Woche wird in Gotha darüber abgestimmt, obweiterhin Präsident der Schriftstellervereinigung bleibt - zuletzt hatte es in dieser Frage ordentlich geknallt. "Als Journalist wird man in dieser Situation mit Hintergründen nicht einfach nur versehen, sondern geradezu", schreibt Knipphals und berichtet von völlig verhärteten Fronten: Yücel mobbe, sagen die einen, er mobbe nicht, sagen die anderen. Jüngere Mitglieder berichten vonder Älteren. "Man erfährt aber auch einiges davon, wie vielauf allen Seiten in dieser Institution vorhanden sind, die (...) sich vorgenommen hat, die Literatur zu feiern und die Freiheit der Rede sowie die Menschenrechte zu verteidigen. Oder vielleicht sollte man eher sagen: vorhanden sein könnten, wenn es denn gelänge, die unterschiedlichen Perspektiven sinnvoll zu kanalisieren."Joseph Wälzholz und Marc Reichwein unterhalten sich in der Literarischen Welt mit dem russischen Schriftsteller , der aus Protest gegen sein Land (mehr dazu hier ) nach Deutschland geflohen ist. Aber er unterstreicht auch: "Ich sehe mich überhaupt nicht als Emigranten. Nicht ich bin emigriert, sondern es ist, das in die Emigration gegangen ist. ... Wenn Sie einen Menschen erleben, der im Sterben liegt, dann gibt es diesen Moment, in dem Sie verstehen, dass er jetzt gestorben ist. Und jenes Russland, das ohnehin schon seit so langer Zeit dahingesiecht ist - ich meine das staatliche Russland -, ist mit dem Anfang dieses Kriegs."Ebenfalls in derverdreht Marc Reichwein die Augen über die Mode, noch selbst Büchern offensichtlichsten Inhalts fürsorglichevoranzustellen (manch ein Buch erklärt seinem Publikum sogar, dass ein Roman - ja, Potzblitz! - lediglich ein Werk der Fiktion ist) und stößt dabei auf "im Frühjahr 2022. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Triggerwarnungen dermaßen gang und gäbe sind, dass sie auch Autoren aufgenötigt werden, die sie von sich aus niemals machen würden, weil sie den Leser noch fürgenug halten." Doch "wie viel Mündigkeit traut man dem Leser noch zu, wenn man ihn vor dem 'offenen Kunstwerk' (Umberto Eco) schützen und jeden Inhalt im Sinne politischer Korrektheitsfloskelnmuss?""Im eigenen Leben abwesend" - so könnte man die Figuren in den Romanen vonbeschreiben, findet Roman Bucheli. In einem großen-Essay rät er dazu, die Romane der Schriftstellerin vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse neu zu lesen - wozu ihn ein Brief vonaninspiriert hat. Leise Zweifel packen ihn dennoch: "Wie sollten wir heute, da Millionen von Menschen auf der Flucht sind, ernsthaft über die Unbehaustheit von ein paar verlorenen literarischen Figuren reden, ohne uns lächerlich zu machen? Ja, können wir überhauptund schlimmster Verbrechen über Literatur reden? Die Antwort ist schlicht und einfach: Wir können nicht nur, wir müssen, weil wir nichts Geringeres als die Vorstellungskraft in unserenhaben."Andrian Kreye berichtet in dervon seinem Gespräch mitund der Datenschutzaktivistinüber. Anlass ist Sibylle Bergs neuer Roman "RCE" , eine Fortsetzung ihres vorangegangenen Romans "GRM" . Den hielten viele bei Erscheinen für "eine Dystopie. Das Wort mögen die Kritiker gerade sehr gerne, so wie früher das 'Coming of Age', und hat ein wenig mitzu tun. Fast alles in 'GRM' existierte - zumindest in der Beta-Version bereits. England ist aus der EU raus. Das Buch entstand ja vor dem Brexit. Biometrische Kameras gibt es flächendeckend in den meisten Großstädten. Fast jede Regierung verwendet Staatstrojaner, ohne um Erlaubnis zu fragen. Vorstellungsgespräche werden teils mit solchendurchgeführt. Bürojobs werden mit Maschinenlernen wegrationalisiert. Die Arbeitslosen können ja dann, mit Aktentasche und Wasserflasche, damit sie nicht zu Staub zerfallen."Außerdem: dokumentiert eine Diskussion über Sprache, Macht und Literatur in Zeiten des Krieges mitund. Im Literarischen Leben dererinnert Jan Vondráček an den Austausch zwischenund dem tschechischen Politiker. In dersein Kriegstagebuch ausfort. In der Literarischen Welt erinnert sichan seine Begegnung mit. Im Literaturfeature des wirft Sabine Voss einen Blick darauf, wie deutschsprachige Romane mitumgehen. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe des im Editorial finden sich alle Hinweise auf Essays, Interviews und Rezensionen für ein langes Lese-Wochenende.Besprochen werden unter anderem"RCE" ( SZ Dlf Kultur ),"Mädchen auf den Felsen" ( FR ),' Essay "Selfie ohne Selbst" über taz ),"Man kann Müttern nicht trauen" ( Freitag ), die Ausstellung "Chaekgeori" im Wiener Weltmuseum über Standard ),"Der Schlaf in den Uhren" (Literarische Welt) und' "Automaton" ().