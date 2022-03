❗ Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора.



После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - "до окончания "специальной операции на территории Украины".



С уважением, редакция "Новой газеты"https://t.co/ppsun7SMGy - Новая Газета (@novaya_gazeta) March 28, 2022

Mit einem Tweet in nüchterner Sprache gibt die, das letzte unabhängige Medium in Russland, bekannt, dass sie: Man habe eine weitere Warnung von denerhalten: "Daraufhin setzen wir die Zeitung im Netz und auf Papier aus - 'bis zum Ende der 'Spezialoperation auf dem Territorium der Ukraine''."Pierre Haski kommentiert bei: "Die Invasion der Ukraine versetzte der unabhängigen Presse den, für Wladimir Putin ging es um absolut zentrale Fragen. Diehatte die Grenzen ausgetestet. Am ersten Tag des Krieges hatte die Zeitung einein russischer und ukrainischer Sprache veröffentlicht. Und am Wochenende hatte ihr Chefredakteur an einemmit dem ukrainischen Präsidenten Selenski durch russische Journalisten, von denen die meisten im Exil lebten, teilgenommen. Moskau hat die Veröffentlichung verboten."Nicht dass Politiker anderer Parteien sich nicht auch gern mit Putin an einen mehr oder weniger langen Tisch setzten, abertrieb es besonders eifrig und streitet sich nun über den Krieg, wie Gareth Joswig in der berichtet . Bei vielen sindfür den Giftmörder allerdings unverbrüchlich: "Wenn selbst führende AfD-Politiker in Kriegszeiten Putins Propaganda verbreiten, trauen sich das diejenigen aus dererst recht. Zumeist sind es diejenigen, die, gern auf Kosten des Kremls, nach Russland gereist sind, um etwa alsWahlen in Russland und sogar in den Separatistengebieten in der Ukraine und der annektieren Krim Legitimation zu verleihen."hat mit dem Buch "Putin's People", deutsch "Putins Netz" eine der wichtigsten Analysen dergeschrieben. Aber auch sie sagt im Gespräch mit Sandra Kegel in der, dass siePutins auf die Ukraine gerechnet hätte. "Alle klammerten sich an den Status quo des Friedens, wollten, dass jemand so mörderisch handeln würde. Aber Putin hatte es immer wieder getan, in Tschetschenien, in Syrien, Georgien. Doch nicht nur der Westen hat sich in ihm getäuscht, sondern auch die russische Elite, die Moskauer Geschäftswelt. Selbstund die diplomatischen Kreisen waren scheinbar überzeugt, dass er so weit nicht gehen würde."Der-Ukraine-Korrespondent Bernhard Clasen kritisiert scharf Maßnahmen der ukrainischen Regierung gegenim eigenen Land: "Niemand aus dem sogenannten 'prorussischen Milieu' der Ukraine hat die russischen Besatzer mit Blumen empfangen. Deswegen ist es ein Fehler, diese Kräfte. Vielmehr sollte die Regierung sie noch mehr einbinden. Jedes Besatzerregime braucht für eine Besatzung ein Mindestmaß von Unterstützung eines Teils der Bevölkerung. Diese Unterstützung hatte man sich in Russland wohl von den sogenannten 'prorussischen' Kräften erhofft. Aufgabe der ukrainischen Regierung ist es jetzt, diese Kreise für sich zu gewinnen."Angeblich wollen sich die russischen truppen, da sie die Ukraine nicht als Ganzes schlucken können, auf die Gebietekonzentrieren. Aber Florian Hassel von derist skeptisch: "Eine Streitmacht, die tatsächlich die gesamte ukrainische Armee im Osten einschließen und eine militarisierte Grenze wie zwischenkontrollieren sollte, würde demnach mindestens weit übererfordern."Sehr streng urteilt der-Korrespondent Matthew Karnitschnig über die: "Deutschlands kollektive Verantwortung ist der Grund dafür, dass die Zeitenwende leichter verkündet als getan ist. Es gibt keine Churchill-ähnliche Figur in der deutschen Politik, die seit Jahren vor Vertrauen in Putin gewarnt hätte. Auch wenn Merkel die Hauptschuld daran trägt, dass sie in die Falle des russischen Führers ging, ist in Wahrheit dieDeutschlands schuld."Der "" denkt anders über Russland als der Westen, notiert Johannes Plagemann bei: ", zum Beispiel, beziehen einen Großteil ihrer Rüstungsgüter aus Russland. Solcherart umfassende Rüstungskooperationen sind Ergebnis. Sie lassen sich nicht leichtfertig ersetzen. Einmal eingerichtete Waffensysteme benötigen Ersatzteile und Unterhalt, die ebenfalls von Russland bezogen werden. Wie viele andere Länder des globalen Südens importiert Indien auch einen Großteil der für die Landwirtschaft unverzichtbarenaus Russland (und der Ukraine).aus beiden Staaten ist Grundnahrungsmittel in Nahost und Nordafrika."Vonist nichts zu hören, konstatierte Bernd Rheinberg vor einigen Tagen bei den: "Vielleicht ist das gerade jetzt so ein Moment, in dem unsere ehemalige Bundeskanzlerin, Angela Merkel, erkennt, dass ihre Politik in den vergangenen zwei Jahrzehntenwar, ja, fahrlässig blind. Vielleicht ist es aber auch der Moment, in dem die Öffentlichkeit erkennt, dass ihre sehr oftder Merkelschen Politik über viele Jahre ebenso falsch war. Noch scheint es nicht so zu sein. Noch macht man bei fast allen Rückblicken auf die Fehler der deutschen Politik der letzten Jahreum ihren Namen."Außerdem: Russland fordere keineder Ukraine mehr, Nato-Mitgliedschaft soll ausgeschlossen sein, aber nicht- so zitiert dieden angeblichen Stand bei den ukrainisch-russischen Friedensgesprächen.