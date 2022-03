malt sich im Gespräch mit Yascha Mounk aus, wie ein Frieden für eineaussehen könnte. Welche Konzessionen soll sie machen? Dass das auch für die Ukraine schwer auszumalen ist, kann sie verstehen: "Für mich als Historiker ist es wirklich erschreckend zu sehen, wie die Russen in den ostukrainischen Städten genau das tun, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostpolen, Ungarn, den baltischen Staaten und Ostdeutschland getan haben: die, Bürgermeister, Museumskuratoren, Intellektuelle und Journalisten verhaften und dann willkürlichen Terror gegen alle anderen anwenden. Auf diese Weise wurde die sowjetische Besatzung in Mitteleuropa nach dem Krieg durchgeführt, und es scheint, dass sie hier das gleiche Schema anwenden."Am 14. März hatte die russische Fernsehjournalistinein Schild in die Kamera der Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens gehalten, auf dem sie zum Stopp des Krieges in der Ukraine aufrief und den Zuschauern erklärte: "Hier werdet ihr belogen!" Die Russen, erklärt sie im Interview mit der, haben praktisch kaum noch die Möglichkeit, Informationenzu erhalten: "Als der Krieg begann, haben wir von internationalen Agenturen überhaupt nichts mehr übernommen. Weil die ja alle berichtet haben, was in der Ukraine tatsächlich passiert. In unseren Sendungen kam etwas ganz anderes, da lief der Informationskrieg., die unser Sender verbreitet hat, die waren so empörend. ... Der russische Zuschauer hat jetzt überhaupt keine andere Perspektive mehr zur Verfügung. Dieund geschlossen worden. Und man kann tatsächlich nirgendwo alternative Informationen herbekommen. Alle Massenmedien, die auch nur einberichteten, sind geschlossen worden. Es gibt nur noch die staatlichen Medien. Und diese Propaganda in den staatlichen Kanälen, die ist so stark. Von früh bis spät wird diese Propaganda durchgezogen. Dass die Ukraine undhätten. Also von morgens bis abends sind die russischen Menschen dieser Information ausgesetzt."Wie ernst es Putin mit derist, kann man auch an der Reaktion sehen auf ein Interview mit dem ukrainischen Staatspräsidenten, das das russische Nachrichtenportalveröffentlichte. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor, die sich jetzt RoskomnadZor nennt, hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung zu verhindern, berichtet . "Alle Medien, die das Interview führten, sollen überprüft werden, um 'dasund Reaktionsmaßnahmen' zu bestimmen. Die russische Generalstaatsanwaltschaft kündigte eine 'des Inhalts der veröffentlichten Äußerungen' an. An dem Interview waren verschiedene russische Medienvertreter beteiligt, unter ihnen ein Reporter der bekannten Moskauer Tageszeitungsowie die Nachrichtenportaleund, deren Seiten in Russland bereits blockiert wurden.veröffentlichte das Interview auf seiner Seite, die noch überzu erreichen ist. Auch wurde eine Frage im Namen des Chefredakteurs der oppositionellen Zeitung, Dmitri Muratow, gestellt. Nach denveröffentlichten wedernochSelenskis Äußerungen."In der nennt der russische Ökonom Wladislaw L. Inosemzew noch ein paar, die auf deutschen und amerikanischen Sanktionslisten fehlen: "Erstens sollten sich die Sanktionen in erster Linie gegen jene richten, die sowohl über ein großes Vermögen als auch über einen direkten Zugang zum Kreml verfügen. Dieund andere sollten besonders genau überwacht werden. Zweitens sollte die Sanktionenkampagne genutzt werden, um eine größere Aufräumaktion zu starten, die dem Westen helfen könnte, nicht nur Putins derzeitige Verbündete loszuwerden, sondern auch diejenigen, die in der Vergangenheit seine Verbündeten waren, Russlandverließen und die, als es ihre Nachfolger getan haben. ... Der letzte Punkt ist, dass der Westen zwischen denen, die Putins Regime verteidigen und absichern, und denen, die es selber gerne loswerden würden, unterscheiden sollte. Der Zweck von Sanktionen sollte darin bestehen, die russische Elite zu spalten und Konflikte innerhalb der Elite zu provozieren (das Interview mit Fridman zeigt, dass dies möglich ist)."hat lange eine Annäherung an Putin betrieben und muss nun seinen Irrtum eingesehen, erzählt die Paris-Korrespondentin der, Michaela Wiegel. Macron glaubte, Putin zu einer Verhandlungslösung mit der Ukraine bringen zu können. Beraten worden war er von Mitterrand-Mitarbeiter und späteren Außenminister, der fest an das Gute in Putin glaubte. Auch der Linkspopulist "sowievon der Académie française bestärkten Macron in dem Glauben, mit etwas gutem Willen und freundschaftlichen Gesten könne man Putin zu einer Verhandlungslösung bringen." Am Ende resümiert Wiegel: "Noch steht eineaus, wie sich beide Regierungen so sehr im Umgang mit Putin irren konnten."Livia Gerster porträtiert in derden ukrainischen Botschafter, der für seine offenen Worte bekannt ist und der Autorin auch einige Details über sein Gespräch mit Finanzministerdirekt nach Kriegsbeginn erzählt, "der mit 'so einem' dasaß und redete, als sei die Niederlage der Ukrainer längst besiegelt. 'Euch bleiben nur', habe er gesagt. Waffen zu liefern oder Russland von SWIFT auszuschließen sei sinnlos. Stattdessen wollte er, auf das, was Lindner für vorn hielt: eine von Russland besetzte Ukraine mit einer. Melnyk sagt: 'Das war das schlimmste Gespräch in meinem Leben.'"scheint seinem Nachbarn nach seiner langen "Finnlandisierung" ein gesundes Misstrauen entgegenzubringen, berichtet Richard Milne in der: "Es hat. Alle wichtigen Brennstoffe und Getreide lagern für mindestens sechs Monate in strategischen Speichern, während Pharmaunternehmen verpflichtet sind, alle importierten Medikamente für drei bis zehn Monate auf Lager zu haben. Es hat. Alle Gebäude, die eine bestimmte Größe überschreiten, müssen über eigene Bunker verfügen... Und es hat. Fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung des nordischen Landes ist Reservist, was bedeutet, dass Finnland im Verhältnis zu seiner Größe aufin Europa zurückgreifen kann."Außerdem: Das Investigativteam von weist gemeinsam mit dernach, dassin den Monaten vor seiner Ermordung von dem selbenverfolgt wurde, das auch auch Giftanschläge auf Alexei Nawalny und den Journalisten Wladimir Kara-Mursa verübt hatte ( mehr dazu in der). Und Bundeskanzlerhat in der Talkshow von Anne Will Vorwürfe zurückgewiesen, Deutschland finanziere mit seinen Energieimporten den Krieg, mehr in der