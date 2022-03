Katerstimmung nach der Oscarverleihung: Dass(unser erstes Resümee ) so geschichtsträchtig wie verwerflich und Ausdruckwar, darüber sind sich im wesentlichen alle (und seit gestern Abend auch Will Smith selbst ) einig - wie auch darüber, dass mit dem "besten Film"-Oscar für"Coda", einer Gehörlosen-Tragikomödie, die ausschließlich aufvor bislang kaum einem Publikum läuft,ausgezeichnet wurde. "Coda" mag ein "Triumph für die Teilhabe und Repräsentanz von Menschen mit Handicap" sein, urteilt Jenni Zylka in der, aber "ist er dennoch". Sympathisch, aber handzahm findet den Film auch-Kritiker Andreas Scheiner: "." Für Hanns-Georg Rodek von derist "Coda" im Grunde auch nur gutgemeinter Zeitvertreib: "Dramaturgisch ist die Geschichte", die Filmemacherin "erzählt die Geschichte".Der Verlierer des Abends war das seufzt Daniel Kothenschulte in der: Die wichtigsten Goldjungen gingen an Filme, die kaum je einmal einen Kinosaal illuminiert haben. "Coda" überzeugt ihn auch nur halb: "Es ist ein sympathischer aber doch künstlerisch wenig origineller, ja formelhaft erzählter Coming-of-Age-Film, der vieles übertreibt und wo immer es geht aufsetzt. Wer das Kino liebt, musste erleben wie einer der besten Filme der Saison leer ausging: 'Licorice Pizza' unterlag sogar beim Drehbuch gegenüber Kenneth Branaghs 'Belfast' ."Für Susan Vahabzadeh von derwäre allerdings auch"Power of the Dog" nicht unbedingt der bessere Film gewesen (korrigiert): "Welche Emotionen aber will Jane Campion eigentlich mit 'Power of the Dog' im Zuschauer auslösen? Bei ihr geht es darum, ob eine physische Reaktion - in diesem Film ist die Reaktion schlicht ein- eine angemessene Reaktion aufist. Und der Film lässt einen mit dem schalen Gefühl zurück, dass Jane Campion gar keine Lust hat, in dieser Frage Zweifel zu säen."Mehr zu den Oscars: Anke Leweke würdigt auf, deren "Power of the Dog" von zwölf Nominierungen zwar nur eine umsetzen konnte, diese ging dafür aber auch direkt an die Regisseurin. Berit Dießelkämper hat sich für dasnachdie Diskussionen darüber auf Social Media angesehen . Richard Kämmerlings bringt in der Weltaus derWeitere Artikel: Im-Interview klagt die Trans-Schauspielerin, dass sie nur selten cis-Frauen spielen darf, aber umso häufiger schlecht geschriebene Trans-Rollen angeboten bekommt. Besprochen werden"Ambulance" ( Filmfilter , unsere Kritik ),Ende April bei uns startender "Vortex" mit Cargo ) sowie' und Reportage "Heimreise in den Krieg" ( FAZ ).