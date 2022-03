Bild: Ai Weiwei. A Metal Door with Bullet Holes, 2015. Courtesy of the artist. Foto: Courtesy Ai Weiwei Studio. 2022

Bild: Installationsansicht: Walid Raad, Better be watching some clouds, 2022, bedruckte PVC-Folie, Maße entsprechen den Raummaßen, Courtesy the artist, Foto: Norbert Miguletz

Schmerzlich aktuell erscheint Katharina Rustler imdie heute eröffnende, bisher größtemit dem Titel "In Search of Humanity" in der Wiener Albertina , die über die Verbindung vonin Ais Werk reflektiert: "Nachdem er anfänglich auch malte - wie großflächige Gemälde von Mao Zedong beweisen, die Andy Warhols Motivik zitieren -, begann sehr früh das Objekt (neben der Sprache) die größte Rolle im Werk des Künstlers zu spielen: 'Duchamp hatte das Fahrrad-Rad. Warhol hatte das Mao-Bild.. Das ist mein Readymade.' In diesem Gedanken verflicht der Künstler in Arbeiten wie 'Shovel with Fur' die Geschichte Chinas mit seiner persönlichen: Der Spaten, den Ai mit Fell überzog, erinnert an seinen Vater, den bekannten Dichter Ai Qing, der in seiner politischen Verbannung Latrinen mit einer Schaufel reinigen musste."In derlässt sich Till Briegleb verwirren von den "" über die Katastrophen im Nahen Osten, die der libanesische Künstlerin der Ausstellung "We Lived so Well Together" in der Kunsthalle Mainz geschaffen hat. Die Besucher stellen sich die Frage "Wahr oder erfunden?" In seinem neuen Werkkomplex beschäftigt sich Raad "mit Denkmälern, deren eingefrorene Herrschaftsposen irgendwann wie derwirkten. Walid Raads Geschichte dieser männlichen Selbstdarstellung geht nun so: Angeblich wurden die Monumente Beiruts mit dem Beginn des Bürgerkriegs 1975 zerlegt und in unbeschrifteten Kisten versteckt - leider ohne Demontageplan. In einer sachlich klingenden Erzählung beschreibt Raad dann, wie das Puzzle der Rekonstruktion misslingt und eine libanesische Kuratorin in Deutschland schließlich aus den Kisten Collagen neuer Denkmäler schuf. Die sind nun in Mainz ausgestellt. (…) Walid Raads Strategie gegenüber schematischer Geschichtsschreibung will genau diese Verunsicherung. Die, die vor allemüber die Vergangenheit beanspruchen, um damit weitere autoritäre Handlungen bis hin zu Gewalt zu rechtfertigen, sind das Angriffsziel für seinen subtilen Spott."Die Ukrainer räumen ihre Museen, um die Bestände vor Zerstörung zu schützen, berichtet Rolf Brockschmidt immit. Der Direktor des Nationalen Historischen Museums der Ukraine in Kiew,"warnt aber auch vor möglichenbei einer Besetzung: 'Es gibt keine Garantie, dass das ukrainische Kulturerbe nicht geplündert und in russische Museen gebracht wird, zumal Kiew in Putinsund ihrer Wurzeln einen besonderen Platz einnimmt. Viele Funde, die um 1800 und Anfang 1900 in der Ukraine gemacht wurden, befinden sich heute in den beiden besten russischen Museen. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass Objekte aus archäologischen Ausgrabungen auf der Krim an diein St. Petersburg geschickt wurden.'"Zum Schutz von Kulturgütern in Kriegen hat die Unesco diegegründet, gekennzeichnete Kulturstätten dürfen nach dervon 1954 nicht angegriffen werdern, erinnert Jörg Häntzschel in der. Aber Russland hält sich nicht daran, deshalb versuchen Spezialisten zumindest digital zu sichern, was ukrainische Kulturinstitutionen aus ihren Sammlungen ins Netz gestellt haben. Aber auch die Daten im Netz sind nicht sicher, erfährt Häntzschel: "Auchwerden oder durch Stromausfälle in die Knie gehen.greifen gezielt Regierungsserver und ukrainische Provider an. Und wenn ein Netzknoten ausfällt, kollabieren in einer Kettenreaktion andere ebenfalls. Die großen Konzerne verfügen über Sicherheitsmechanismen. Doch Kulturinstitutionen können sich derlei oft nicht leisten. Sie haben teils jahrelang keine Softwareupdates durchgeführt, und selbst wenn es irgendwo Backups gibt - wer wüsste im Chaos des Kriegs, wo sie liegen?"In dererstellt der ukrainische Kunsthistorikereine eindrucksvolle Liste ukrainischer Kunstschätze: "Diese Vielzahl von Kulturschätzen ist unmittelbar von der Zerstörung bedroht. Kiew verfügt über, die alles von der neolithischen Trypillja-Kultur bis zurumfassen. Die Kunst- und Geschichtsmuseen der Stadt beherbergen zahlreiche Meisterwerke von internationaler Bedeutung. Das Staatliche Museum für Historische Schätze verfügt über eine der besten Sammlungen skythischen Goldes weltweit."Außerdem: In der porträtiert Franz Zelger die Malerin, die als bedeutendstedes 19. Jahrhunderts galt, mit Regierungsgenehmigung Männerkleidung tragen durfte und traditionelleablehnte. Ebenfalls in der erinnert Philipp Meier daran, wie sich die "Sehnsucht nach einem" bereits in der Kunst der Renaissance zeigte.Besprochen werden die Ausstellung "Kunst für Keinen" in der Frankfurter Schirn, die Werke von vierzehn KünstlerInnen zeigt, die während destrotz Ausgrenzung in Deutschland blieben ( FR ), die Ausstellung "Die Fotografinnen" im Frankfurter Museum Giersch der Goethe-Universität ( taz ).