Iiu Susiraja, Broom, 2010. Aus der Serie "Good Behavior," 2008-10





Auch in der Schau über die Welt von Stonehenge zu sehen: Die mindestens mindestens 3700 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra. Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták.

Alex Jovanovich stellt indie finnische Fotografin und Videokünstlerinvor, die in ihren Bildern ihr massives Übergewicht ins Zentrum stellt. "Sie ist riesig und- sie überwältigt, verunsichert, belebt. Sie kaut auf der Landschaft herum (fat joke beabsichtigt) und setzt ihren Körper ein, als wäre er. Ihr Körper ist, wie der meine, definitiv ein fremdes Wesen: etwas, das viele wahrscheinlich nur anstarren, nach Kräften zu ignorieren versuchen oder rücksichtslos pathologisieren. Doch sie präsentiert ihn uns ohne eine Spur von Hemmung, Scham oder überflüssiger Verschönerung. 'Wenn sich eine dicke Person in einem künstlerischen Kontext schlecht verhält, dann verhält sie sich doppelt schlecht.ist an sich schon eine Übertretung. . . . Die bloße Existenz einer fettleibigen Person ist ein Fehlverhalten', sagte Susiraja einmal in einem Interview. Die von ihr erwähntezieht sich wie ein roter Faden durch ihre Selbstdarstellung. Dies ist zum Teil auf ihr Talent zurückzuführen, alltägliche Gegenstände - Lebensmittel, Spielzeug, Damenschuhe, langweilige Unterwäsche - in unheimliche und sogar seltsam viszerale Requisiten zu verwandeln."





Tracey Emin im Dialog mit Edvard Munch: Tracey Emin, Sometimes There Is No Reason, 2018 | Private Collection, Courtesy Sabsay © Tracey Emin. All rights reserved, DACS/Artimage 2022 © Tracey Emin

Einfach großartig findet-Kritikerin Gina Thomas die Schau "Die Welt von Stonehenge" im British Museum , die ihr eindrücklich belegt, dass schondie Lebenswelten der Europäer durcheinem ständigen Wandel unterworfen waren: "Die Schau setzt bei der Mittelsteinzeit an, rund fünftausend Jahre bevor die ersten Steine auf der Hochebene von Salisbury errichtet wurden. Damals war England noch. Zur Einführung wird der Übergang der nomadischen Jäger und Sammler zu sesshaften Ackerbauern mit zunehmend gehobenen materiellen Ansprüchen erläutert. Eine Installation mit zahlreichen an einer Platte montierten Beilköpfen veranschaulicht denunter dem Einfluss von Zuwanderern, die ihr Können in das rückständige Land mitbrachten. Am Anfang dieser Zeit lag Britannien in seiner Entwicklung ein Jahrtausend hinter der kontinentalen Bevölkerung zurück. Die in der Nähe von Stonehenge ausgegrabenen Überreste eines auf etwa 3900 vor Christus datierten Festmahles werdenpräsentiert."Auch Alexander Menden () lernt, dass "die Vorstellung von abgekapselt lebenden bronzezeitlichen Gemeinschaften längst überholt ist. Doch wie rege dietatsächlich waren, lässt sich immer besser nachvollziehen. In einem Grab bei Stonehenge wurdengefunden, deren Knauf mit winzigen Goldnägeln besetzt ist. Bei deren Anbringung wurde eine Technik verwendet, die man auch an Artefakten aus demgefunden hat." Klar ist aber auch, dass der Austausch nicht immer friedlich war, wie man am Grab des "Amesbury Archer" sehen könne, einem Einwanderer, der von Pfeilen getötet wurde. Immerhin: "Was die Beisetzung des 'Amesbury Archer' mit vielen Grabbeigaben in direkter Nähe von Stonehenge auf jeden Fall anzuzeigen scheint, ist ein gewisser spirituellervor dem, was sie vorfanden. Die Ehrfurcht vor Bauwerken, die zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt waren, ist offenkundig."





Großartig ist auch die Schau "" mit Tracey Emin, Andy Warhol, Jasper Johns, Georg Baselitz, Miriam Cahn, Peter Doig und Marlene Dumas in der Wiener Albertina schwärmt Katharina Rustler im: "Obwohl die Auseinandersetzung so unterschiedlich ausfällt - sei diese motivisch, formal oder thematisch -, eint sie alle doch ein gewichtiges Merkmal, das sie auch mit ihrem Idol verbindet: die, das Herausstülpen des Innersten, die schier explodierenden Emotionen, die Expression von Leid, Einsamkeit, Krankheit. Willkommen im!"Weiteres: Nicola Kuhn informiert imüber jüngste Wendungen im Streit um diean den "Paris Bar"-Bildern von. Donna Schoens stellt indas Kunst-Kollektivvor, das gerade auf der Biennale in Genf ausstellt. In derfreut sich Stefan Trinks über den Ankauf von "Hetäre" oder "Venus der See" (um 1890) durch die Alte Nationalgalerie Berlin. Besprochen wird eine Ausstellungim Art Space in Berlin ( Tsp ).