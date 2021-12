Paul Cézanne, Table de toilette avec essuie-mains et cuvette (Dressing Table with Towel and Basin), ca. 1880





Kehinde Wileys Porträt President Barack Obamas und Amy Sheralds Porträt von Michelle Obama,2018

, sagt man, sei ein Genie gewesen. Aber was heißt das schon heute? Die Künstlerin Amy Sillman lernt es wieder im Moma , in einer Ausstellung mitvon Cezanne. Nach einigen Räumen "begann die Droge, die ich C nenne, zu wirken; die Welt wurde", erzählt sie im. "Ich fand mich vor dem Bild eines zerknitterten Geschirrtuchs auf einem Ständer wieder und sagte laut, zu niemandem im Besonderen, 'Oh, fuck', denn das Geschirrtuch hatte sich geschickt aus der Realität gelöst und mich mitgenommen. Es war kein Handtuch mehr, sondern ein, eine durchlässige Schwingung, eine Singularität. ... C erklärte bekanntlich, dass es so etwas wie eine Linie nicht gibt, aber seine Welt besteht aus Linien - aus dicken, hartnäckigen Linien, die immer wieder abbrechen und neu beginnen, wie die Schalter auf der Platine eines Nervensystems, die ein und aus blinken. Das Erstaunlichste von allem war, dass C sich diese Situation der Abstraktion in seinem Körper, in seinen Fingerspitzen, ausgemalt hatte, obwohl es so etwas noch gar nicht gab. Es ging nur darum,und das, was er sah, so festzuhalten, dass er durch die Dinge hindurch und an ihnen vorbei in eine Welt des chaotischen Wandels sah, in der sich alles Feste wirklich."





Claus Leggewie besucht für diedie Ausstellung "Black American Portraits" im Los Angeles County Museum of Arts , in der auch die Porträts der beiden Obamas zu sehen sind: "Hier ist vor allem der Kontext interessant. Das Museum, das seit Jahrensammelt und präsentiert, stellt die lebensgroßen Porträts nämlich in eine Reihe mit 150 Gemälden, Fotografien, Skulpturen und Videoinstallationen von 100 ganz überwiegend nichtweißen Künstlern, die ausschließlich Afroamerikaner*innen zeigen. Diese 'Black American Portraits' nehmen eine dezidiert schwarze Perspektive ein und unterstreichen damit nicht nur, dass seit 1776 der erste nichtweiße Präsident die Vereinigten Staaten regiert und repräsentiert hat. Sie weisen auch darauf hin, dass sich die Rassendiskriminierung in und nach dem Ende seiner Amtszeit eher noch verschärft hat. Da Wileys Obama so bewusst an die Tradition der neuzeitlichanschließt, fragt sich, wie sich diese mit dem ausdrücklichenverträgt, der in den Nebenräumen vorherrscht."Außerdem: Im empfiehlt Birgit Rieger zwei Ausstellungen des amerikanischen Light-and-Space-Pioniersim Kraftwerk Berlin und in der Galerie Sprüth Magers