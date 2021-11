Eineist legitim, schreibt Felix Lee in der: "Es war ein Fehler, eine Impfpflicht. Abgesehen davon, dass es nun umso schwerer fällt, von diesem Versprechen abzurücken, hat das bei vielen Leuten überhaupt erst den Eindruck erweckt, Impfen könnte etwas Schlechtes sein. Die Politik suggerierte damit, dass Vakzine kein Heilmittel aus dieser Pandemie sind,."Nein, die Lage hat sich nicht verändert, sie war seit dem Sommer klar und wurde, bescheinigt ein entnervter Gustav Seibt in derall den Politikern, die jetzt zu erklären versuchen, warum sie nichts getan haben, den Wiederanstieg der-Infektionen aufzuhalten. Seibt kann auch das Gerede von der "Spaltung der Gesellschaft" nicht mehr hören, die gehe von den Impfverweigerern aus und niemandem sonst. Für Seibt ist der Widerstand gegen die Impfungen vor allem eine: "'Freiheit' ist hier auf die Schrumpfform des 'Ich will' oder 'Ich will nicht' reduziert, es ist der'. Vor ein paar Tagen twitterte ein junger Liberaler, er habe eigentlich vorgehabt, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, doch seit so viel Druck aufgebaut werde, müsse er sich das noch einmal überlegen.' - so tief sind Teile selbst des politischen Liberalismus gesunken."Die Frage, warum keine neue Maßnahmen gegen Corona ergriffen wurden, treibt aufauch den Soziologenum. Nachdem er die Frage ausgiebig durchleuchtet hat, kommt er zu dem Schluss, dass es offenbar "gerade in Deutschland doch historische Vorbedingungen gibt, die gezielte Führung, die Durchsetzung von Standards und die Autorität von. Das hat auch etwas mit der geradezuin unserem föderalen System zu tun, das die Möglichkeit direktiver Einflussnahme schon strukturell auf ein Minimum begrenzt. Die historische Bedingung dieser strukturellen Form ist bekannt. Und es hat mit jener Form elitenkritischer, naturromantischer und auch trotziger Grundüberzeugung zu tun, sichzu lassen. Das alte Vorurteil, wir Deutschen seien obrigkeitshörig, hat sich mangels Obrigkeit eigentlich erledigt. In seiner Abwehr aber lebt es fort, alsgegen alle Eliten."Die "Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen" ( Website ) in Berlin hat eine Studie zuveröffentlicht. Leiterin erzählt im Interview mit Susanne Memarnia von der, dass sie für diese Studie besonders Jugendliche befragt habe, "die wir überund die muslimische Jugendarbeit angesprochen haben", weil "weil Menschen, die ihre Religion praktizieren wollen, eineGruppe sind". Für sie steht fest, dass es an Berliner Schulengibt, "die im Kontext mit demstehen oder sich auf die islamische Religion beziehen. Zu uns kommen auch SchülerInnen und Eltern wegen anderer Diskriminierungen. Aber wir haben den Eindruck, dass das Thema Islam in den Schulen zum Teilund konfrontativ angegangen wird und es daher sehr schwer ist, die Betroffenen bei diesem Thema optimal zu unterstützen und dagegen vorzugehen." In Berlin-Neukölln gibt es auch eine "Anlauf- und Registerstelle". Hier geht es um Fälle, wo SchülerInnen etwa unter Druck gesetzt werden, den Ramadan einzuhalten. Problematisch, findet Aran: "Wie können Lehrkräfte auf Basis so eines schwammigen undDaten erheben von SchülerInnen - und die sogar an Außenstehende weitergeben?"Im Interview mit derspricht der Journalist und neue PEN-Präsidentüber die Bedrohung der, die nicht immer nur von rechts kommt. Beispiel, die zum Boykott der Buchmesse aufgefordert hatte, weil dortausstellen: "Solange diese Verlage mit ihren Publikationen oder ihrem Verhaltenverstoßen", so Yücel, "muss man auch das ertragen. Aus Prinzip, weil die sich über diese Aufregung und Gratis-Aufmerksamkeit freuen. Und weil man so Beispiele schafft. Der Nächste beschwert sich dann überoder die, der Spanier über dieoder umgekehrt. Und dann kommt der Türke und fordert: '!'"In Frankreich wurde vor vierzig Jahren, nach dem Amtsantritt François Mitterrandsabgeschafft. Frankreich war das letzte westeuropäische Land, das bis dahin an der Guillotine festgehalten hatte. Maßgeblich zuständig war Mitterrands Justizminister, mit dem Lucien Scherrer und Claudia Mäder in der ein episches Gespräch führen . Die Todesstrafe ist weltweit auf dem Rückzug, außer in blutigen Regimes wie dem Iran und China, freut er sich. Undsieht er Hoffnung: "Die Todesstrafe entehrt diese alte Demokratie mehr, als dass sie sie vor blutigen Verbrechen schützen würde. Doch dieses große Land ist eine föderale Republik, die Strafgesetzgebung hängt im Wesentlichen von den Gesetzen derab. Und die Zahl der amerikanischen Staaten, die die Todesstrafe abschaffen, wird laufend größer.hat die Todesstrafe im Februar 2021 aufgegeben, das war eine Premiere für einen Südstaat."