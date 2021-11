Visuelle Wechselbäder: Stefan Herheims "Götterdämmerung. Foto: Bernd Uhlig / Deutsche Oper Berlin

Nach dreißig Jahren löstInszenierung von"Ring" an der Deutschen Oper in Berlinlegendäre Fassung ab. In dermöchte Manuel Brug nichts auf Dirigentund das "formidable" Orchester kommen lassen, aber Herheims Regie macht ihn fassungslos: "Der Friedrich-Schüler Stefan Herheim, als Norweger dem dortigen Sagenkreis nahe, zudem mit einer der besten, weil vielschichtigsten Bayreuther 'Parsifal'-Produktionen in der Referenzenmappe, er konnte auch zum wüst bebuhten 'Ring'-Finale die allzu hohe Latte nicht reißen. Er bewegte sich noch, er flutsche einfach so durch: enttäuschend schlicht, platt, meist aber vor allem konfus. Und weit unter seinem einmal erreichten Deutungsniveau." In der weiß Wolfgang Schreiber "die vitale Spiellust und vokale Durchschlagskraft" durchaus zu schätzen, das Problem aber seien die absurden: "Der Statistenhaufen erscheint in Alltagskleidung oder, im 'Siegfried'-Finale rasender Paarliebe, zu. Traute Herheim der internen Wucht von Wagners symphonisch erotischem Erdbeben nicht über den Weg?"Weiteres: In der erklärt Tom Mustroph den, der sich am Wochenende in der Nuit du Cirque präsentierte. Einem Bericht imzufolge fürchten Wiens Kulturveranstalter angesichts der anstehenden 2G-Regeln um zwei Drittel ihrer BesucherInnen.Besprochen werden Frank Castorfs Inszenierung von"Geheimagent" am Schauspielhaus Hamburg (die sich Till Briegleb in der SZ als "schön gestaltetes Chaos" gefallen lässt, auch wenn er gern etwas Genaueres zum Anarchismus vonerfahren hätte),' "Die Jahre" am Nationaltheater Weimar ( Nachtkritik ),Kammerspiel "Starker Wind" am Deutschen Theater (),Stück "In letzter Zeit Wut" am Schauspiel Frankfurt ( taz ), Tony Rizzis Hommage aufund das Frankfurter Ballett im LAB ( FR ),Ballett "Fly Paper Bird" in der Wiener Staatsoper ( Standard ) und"Le nozze di Figaro" am Stadttheater Klagenfurt ( Standard ).