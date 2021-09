Die. Das Gewimmel der Berichte und Kommentare ist für denkaum widerzuspiegeln. Die SPD liegt leicht vor der Union, beide mit Ergebnissen, die vor zwanzig Jahren schockiert hätten. Dafür hat der Bundestag 740 Abgeordnete ( Laut vorläufigem Endergebnis nun doch "nur" 735 gegenüber 709 Mitgliedern zuvor). Die Wahl drückt den Willen der Wähler aus, einenzu erhalten, der offenbar nicht mehr haltbar ist. Ulrike Winkelmann fasst es in derso zusammen: "Diehaben die Ergebnisse ihrer Parteien nicht im Alleingang versemmelt. Nur ist es den KandidatInnen in ganz unterschiedlichem Maße gelungen, die Schwächen und Angriffsflächen ihrer Parteien zu kaschieren."Noch deprimierender diese Einschätzung Manfred Schäfers' aus dem Wirtschaftsteil der. Dieist desolat. Noch lassen sich aufgrund der Corona-Ausnahmesituation Gelder aufnehmen. Dann gilt wieder die, für deren Abschaffung es keine Mehrheit gibt: "Für Neues, für dieist nichts da: weder für weitere Klimaschutzinvestitionen noch für eine große Digitalisierungsoffensive, weder für die Speisung eines neuen Katastrophenfonds noch für den Wegfall des Rest-Solidaritätszuschlags."Nicht ganz so düster, wenn auch realistisch sieht es Stefan Kornelius in der: Mit dem Absturz der CDU ist die "politische Tektonik gebrochen, das Land verliert die. Triumphales Gehabe verbietet sich angesichts der Verteilung der Wählergunst. Diese Wahl erteilt keinen Regierungsauftrag, sondern einen Auftrag zur."Auf denkt Robert Pausch darüber nach, warum- gemessen an ihrem Ziel einer grünen Kanzlerschaft - so gescheitert sind. Einer der Gründe, meint er, war, "dass Baerbock das Veränderungspathos mit einer Politik derkombinierte. Härten tauchten in ihrer Sprache nicht auf,wurden glattgebügelt und für jedes Problem gab es eine Lösung aus dem Setzkasten der 'guten Politik'." Bleibt die Frage: "Gibt es eine politische Sprache, die die Größe der Zukunftsprobleme benennt, aber keine Angst macht,? Lässt sich der Raum des politisch Möglichen so erweitern, dass das Nötige darin Platz darin hat?"Obwohl alle Wahlkämpfer so taten, als hängeallein von Deutschland ab, steht Deutschland im internationalen Vergleich bei diesem Thema sehr- trotz riesiger Investitionen in alternative Energien, schreibt Amardeo Sarma bei den: "Dass nicht viel mehr erreicht wurde, liegt an einem Geburtsfehler: Bei der Energiewende, die vor zwei Jahrzehnten auf den Weg gebracht wurde, als Greta noch nicht einmal lesen und schreiben lernte, ging es nicht um das Klima, sondern um den Ausstieg aus. Die Senkung der Kohlendioxidemissionen war höchstens ein zweitrangiges Ziel. Deshalb hinkt Deutschland bei der Bewältigung der enormen Herausforderung der globalen Erwärmung hinter vielen anderen Ländern in Europa her. Der frühzeitige Ausstieg aus der Kernenergie hat das Erreichen der Treibhausgas-Neutralität um Jahre,, in die Zukunft verschoben."Viel retweetet wird im übrigen die Statistik der Bundestagswahlen für, womit 26,4 Prozent die stärkste Partei ist.Paul Ingendaay besucht für diedie litauische Stadt, diedes nächsten Jahres wird. Die Stadt war zwischen den Weltkriegen Hauptstadt des Landes geworden und rapide gewachsen: "Innerhalb kurzer Zeit entstanden ein Parlament, mehrere Theater und Universitäten. Am Ende lebten in Kaunas 140. 000 Menschen, davon mehr als 30. 000 Juden. Wenige Jahre später wurdendieses Bevölkerungsteils ermordet. Es ist der düstere Teil dieser Geschichte, an den die Programmchefin Virginija Vitkienė erinnern will, an das Trauma des Holocausts, die litauische Beteiligung daran und an den Verlust eineraus Litauern, Polen, Russen, Deutschen und Juden."Erstaunlich vielekonnten ihre Karrieren nach der Wende fortsetzen, schreibt in der, der das auch an den einzelnen Ländern festmacht. "Eine, die mit der Entnazifizierung nach 1945 vergleichbar wäre, hat es - bis auf Tschechien - nirgendwo im ehemaligen Ostblock gegeben. Zu den Gründen dafür zählt, dass die kommunistischen Diktaturen keine unabhängige Zivilgesellschaft zuließen, aus der sich eine Gegenelite hätte rekrutieren können. ... Von internationalen Organisationen wie der Uno oder der EU gab es in dieser Frage ebenfalls. Die meisten ehemaligen Diktaturparteien wurden vielmehr schon nach kurzer Zeit in die Familie deraufgenommen. Der neue Konservativismus in Osteuropa und die Skepsis gegenüber der EU haben auch mit dieser historischen Erfahrung beim Übergang von der Diktatur zur Demokratie zu tun." (Nun, man hat es sich dann ja leicht gemacht und die Orbans und Kaczyńskis in die Familie der europäischen Konservativen geholt.)