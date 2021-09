Camille Pissarro: Portrait de Félix Pissarro, 1881. Kunstmuseum Basel

Fast könnte manBilder für schöne Malerei halten, meint Peter Iden in der, der in der großen Retrospektive im Kunstmuseum Basel jedoch sieht, dass dem Franzosen eher daran gelegen war, "": "Schon in den Bildern, die um 1877 in Schilderungen der Natur Bauten von Menschenhand einbetten und mehr noch, zwanzig Jahre später in den Stadtansichten seiner letzten Jahre stützt die kompositorische Sicherheit Pissarros, vor allem sein perspektivischer Blick, der Sinn für den Übergang von Nähe in Ferne, das Wagnis des. Es ist, als sollten sie diszipliniert werden zur Abbildung einer Realität, die sie mit der Umsetzung in ein Gefühl, eine Stimmung, inständig verweigern - aber zugleich auch behaupten. Der Eindruck der Schönheit der Bilder hat sehr zu tun mit diesem Ineinander von."In der bezweifelt Alexander Menden, dass sichso politisch lesen lasse, wie es das Kölner Museum Ludwig in seiner Schau "Der geteilte Picasso" ( mehr hier ) nahelegt, auch wenn es durchaus Unterschiede in der Rezeption gergeben habe: "Ein Künstler, der sich so mühelos von Stil zu Stil bewegte, der sich Kommunist nannte, aber auch in der Limousine zu seinem Château in die Normandie chauffieren ließ, kann kaum je systemisch gefasst werden." In der interviewt Thomas Balbierer die einstige Aktivistin Alice Hornung, die einst auf einemPablo Picasso traf.Besprochen werden das Medienkunst-Festival New Now lässt über der Essener Zeche Zollverein ( Monopol ) und der Salon Burda in der ehemaligen Mädchenschule in Berlin ( Tsp ).