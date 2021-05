Politiker fordern ein schärferes Vorgehen gegen, wie wir sie am Samstag sehen konnten. Das ist gesetzlich längst weitgehend möglich, schreibt Christian Rath in der: "Im Mittelpunkt steht dabei das Delikt der 'Volksverhetzung', das auf eine Störung des öffentlichen Friedens abzielt und deshalb bei öffentlichen Handlungen wie Sprechchören auf Versammlungen vorrangig in Betracht kommt. Die Volksverhetzung ist in Paragraf 130 im Strafgesetzbuch geregelt und enthält mehrere Unterfälle. So muss mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren rechnen, wer(zum Beispiel 'die Juden') zum Hass aufstachelt oder zu Gewaltmaßnahmen auffordert. Die in London skandierte Aufforderung, jüdische Töchter zu vergewaltigen, wäre eine derartige Volksverhetzung." In einem anschließenden Kommentar sieht Rath allerdings auch: "Wer sich vor einer Synagoge versammelt und 'Scheißjuden' brüllt, kann sich nicht darauf berufen, dass er eigentlich die Politik von Israels Ministerpräsdent Netanjahu anprangern wollte. Wer aber vor der israelischen Botschaft 'Kindermörder Israel' skandiert, istzur Gewalteskalation in Nahost. Die Meinungsfreiheit schützt auch widerwärtige, extrem einseitige, dumme und polemische Äußerungen."Inist der Antisemitismus Programm, schreibt , Professorin für Ethnologie in Frankfurt in der. Das gilt auch für vieleOrganisationen: "Was die Ditib und die Milli Görüs anbelangt, förderten investigative Journalisten immer wieder zutage, dass türkischsprachige Websites fürgenutzt wurden. Antisemitische Statements wurden auch für Organisationen unter dem Dach des Zentralrates der Muslime in Deutschland (ZMD) oder für schiitische Einrichtungen im Verband Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden in Deutschland nachgewiesen. Das Wissen ist vorhanden, doch Konsequenzen folgen nicht. Noch immer sind diese Gruppierungenauf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, arbeitenmit ihnen zusammen."Sowohl die Grünen als auch die FDP legen kurz vor den Wahlen zwei Gesetzentwürfe vor, die sehr weitgehendevorsehen, warnt Thomas Thiel in der: "Nach dem Willen beider Parteien soll künftig jeder jährlich sein Geschlecht durchändern können. Darüber hinaus soll diefür den körperlichen Geschlechtswechsel gesenkt werden. Mit vollendetem vierzehnten Lebensjahr sollen Kinder nach dem Entwurf der Grünenüber einen hormonellen und operativen Geschlechtswechsel entscheiden dürfen." Und "wurden von Grünen und FDP erst gar nicht in den Expertenausschuss des Bundestags geladen".Im Interview mit der erklärt der Historiker, warum wir immer weniger diskutieren und immer häufigerverwickelt sind. Verantwortlich dafür sind, wie er meint, die Amerikaner, die ab den Siebzigern in die Vorstädte zogen und dort eine Kultur des NIMBY (not in my backyard) entwickelten: "Man verhinderte auf diese Weise die unterschiedlichsten Bauvorhaben: vonüber Mülldeponien und Verbrennungsanlagen bis hin zufür Gefangene. Als gute Staatsbürger, als die sich die Vorstädter definieren, befürworteten sie all diese Vorhaben grundsätzlich. Aber sie wollten sieverwirklicht sehen. Mit der Zeit verbreitete sich die NIMBY-Politik über das Land und den Globus. Derzeit listet Google zu diesem Begriff mehr neue Einträge in Europa als in den USA. ... Es handelt sich um eine Art der, die überall funktioniert: Sie ermöglicht, Macht über den Raum zu erlangen und diese zu legitimieren. Ich nenne das in meinem Buch 'produktive Viktimisierung'."