Neobarocke Reizüberflutung: Rameaus "Hippolyte et Aricie" am Nationaltheater Mannheim. Foto: Christian Kleiner

Fast ein wenig überrascht bemerkt Judith von Sternburg in der, dass sich das Opern-Streaming selbständig macht. Bei Benjamin Brittens "Turn of the Screw" in Hannover zum Beispiel, aber noch mehr beiBarockoper "Hippolyte et Aricie" in Mannheim. Hier treffen innigste Traurigkeit und prärevolutionäre Aufmüpfigkei auf, wie Sternburg gluckst: "In der patchworkhaften Üppigkeit der Ausstattung - mit, einem Auto, mehr als einem Sturm - spiegeln sich Lust und Irrsinn von großen Opernaufführungen, in denen alles passieren darf, was dem Publikum gefallen könnte. Daraus entsteht ein Theaterfilm mit einer eigenen Ästhetik, die sich nachher nicht mehr wird wiederholen lassen. Angesichts der sängerischen Leistungen wird schon allein der Szenenapplaus echt und echt nervend sein."Weiteres: Als künftigen Hort der freien Bühnen Wiens stellt Margarete Affenzeller imdas Brut Nordwest vor. In der berichtet Katrin Bettina Müller von Podiumsdiskussion zum Machtmissbrauch an den Bühnen am Rande des Theatertreffens. In der unterhält sich Stephanie Drees mitvom britischen Theaterkollektiv Forced Entertainment über die Folgen des Brexits.Besprochen wird die zwölfstündige Performance "Show me a Good Time" des deutsch-britischen Truppebeim Theatertreffen (für die Irene Bazinger in dernur Attrtibute wie beliebig, dürftig, öde übrig hat).