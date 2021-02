John Mendelsohn, "Color Wheel 6" (2020), © John Mendelsohn, Courtesy David Richard Gallery





Einen wenig bekannten Künstler aus der stellt John Yau aufvor:, der seine ganz eigenen Erkundung von Farbe betrieb und dabei auf Materialien wie Acrylfarbe, Ölstifte, farbiger Sand, Bimsstein, Gummikämme, Luftpolsterfolie und Styrol zurückgriff. Ein guter Ausgangspunkt, so Yau, ist eine Ausstellung in der David Richard Gallery in New York, die "zwei sehr unterschiedliche Serien" zusammenbringe: "In jeder Serie verfolgt Mendelsohn eine andere(oder Schatten), während er innerhalb selbst gesetzter Grenzen arbeitet. In den 'Color Wheel'-Bildern (2020) füllt er die rechteckige Leinwand mit sich überlappenden Kreisen, während er in den 'Tenebrae'-Bildern (2014) schräge, schwankende Linien und dünne Bänder aus verschiedenen Farben definiert, die sich vom oberen Rand des Bildes bis zum unteren Rand erstrecken. Wie der Titel der jeweiligen Serie verrät, reicht Mendelsohns Interesse am Optischen vonbis hin zum Zusammenspiel von Licht und Schatten." (Auf der Webseite der Galerie gibt es zwei Videos, eins führt durch die Ausstellung und ein zweites bringt ein Interview mit Mendelsohn.)In derporträtiert Thomas Avenarius den in Berlin lebenden Hongkonger Künstler, der zur Zeit an einer Performance in Istanbul arbeitet, diedeutlich machen soll: "Zwei Männer und drei Frauen, ineinander gewunden wie die Leidenden der Laokoon-Gruppe, eine Art von Gruppenkreuzigung, eine zerschlissene Flagge, ein als Käfig geformtes Rednerpult, in der Gruppe gerufene Parolen: Chongs Performance in diesen Tagen in Istanbul zeigt die Mechanismen öffentlich betriebener Politik und der Machtergreifung durch den öffentlichen Auftritt. Diese Gesten und Haltungen, sie werden überall verstanden. Das ist es, was Chong zeigen will, und was er gleichzeitig infrage stellt: Es muss doch eine Welt geben können, ohne personalisierte Macht."Weitere Artikel: Tom Mustroph erklärt in deram Beispiel der Berlinischen Galerie und von C/O Berlin dieauf die Ausstellungshäuser. In der erinnert sich Susanne Pfeffer an ihre liebste Ausstellung, "The Short Century" in der Villa Stuck in München, 2001.