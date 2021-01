Kein Drang zur Evidenz-Produktion: Marie Wilkes "Höllental" (ZDF)

greift mit der sechsteiligen ZDF-Dokuserie "Höllental" denauf. Dass hier kein gängiger, zugespitzter True-Crime-Sensationalismus zu erwarten ist, dafür steht schon die produzierende Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" und die Filmemacherin selbst, die bei Heinz Emigholz und Harun Farocki in die Lehre gegangen ist, erklärt Ekkehard Knörer im. Beeindruckend ist daher "die, mit der Wilke das vorgefundene Bildmaterial bändigt, ja bannt. Auch hier insistiert etwas ganz anderes als der Drang zur Evidenz-Produktion, der die Ermittlung als juristische ausmacht." Es entsteht "ein eigenervon beträchtlicher Wucht. Es ist eine Ästhetisierung durch Form, die einen ständigen doppelten Einspruch erhebt. Gegen die Einsinnigkeit der quasi-detektivischen und quasi-juristischen Aufarbeitung und Rekonstruktion. Aber auch und erst recht, die mit der boulevardförmigen Ausschlachtung wahrer Verbrechen einhergeht. In diesem Sinn ist die Ästhetisierung auch eine Form der, der Lähmung des direkten Affekts."-Kritiker Matthias Dell findet hingegen den Fokus rein auf den Fall an sich etwas schade:ins Gesellschaftliche hätte dem Projekt vielleicht ganz gut getan. Visuell ist das alles zwar sehr beeindruckend: "Dazu die klug montierten Auskünfte und die Zitate aus den Akten, die, eine gute Wahl, von dem Dokumentarfilmergesprochen werden, der sich zuletzt durch das Archiv der eigenen Familiengeschichte gearbeitet hatte in 'Heimat ist ein Raum aus Zeit' . Mit anderen Worten: 'Höllental' hat eine erkennbare formale Idee, kennt aber wenig Variation. In der Musik würde man vonsprechen."Die"The West Wing" (über das Ethos eines intellektuellen, verantwortungsbewusst handelnden Präsidenten) und "House of Cards" (über die Verkommenheit eines machtgierigen Präsidenten) "sind durchaus dem amerikanischen Kongress vom Mittwoch wie im Zeitraffer gealtert", schreibt Paul Ingendaay in der. Dasselbe gilt für die epischen Doku-Serien von: Hinter diesen "steht der Glaube, man brauche nur durch die richtigen Dokumente und Bilder das subjektive emotionale Erleben von Geschichte wiedererstehen zu lassen - schon ließen sich auch heftig umkämpfte Themen so erzählen, dass sich die Nationversammeln kann. Der Amerikanische Bürgerkrieg zum Beispiel, in neun langen Teilen. Oder der traumatische Vietnam-Krieg, in zehn Teilen. Vorbei. Auch dem Kongress hat Burns vor vielen Jahren eine Dokumentation gewidmet. Aber damals waren die Bilder vom fatalen Mittwoch noch das, was sie nun nicht mehr sind:."Weitere Artikel:-Autorinnen und -Autoren erklären , warum die Netflix-Serie "Bridgerton" gerade das ganz große Talkabout ist. David Steinitz ( SZ ) und Claudius Seidl () gratulieren dem Actionfilmmeisterzum 70. Geburtstag. Besprochen werden die Netflix-Serie "Die Geschichte der Schimpfwörter" mit NZZ ) und der Neustart des Soap-Klassikers "Verbotene Liebe" (und Fan Silvia Szymanski " fühlt sich wie ein Fisch im Wasser").