Ob das zweite Impeachment-Verfahren gegenfruchtet, bleibt abzuwarten ( mehr in der). Beiist Trump jedenfalls schon mal abgesetzt: "of @realDonaldTrump ", meldet das Unternehmensblog.Nun beginnen die. Der Historiker sammelt imBelege für seine Behauptung, dass Donald Trump am 6. Januar bewusst auf das Chaos des durch ihn angestachelten Mobs setzte. Ein Beleg ist für ihn deran Trump vor einigen Tagen, die vor einem Putsch warnten. Das Chaos sollte Trump die Möglichkeit geben, die Macht an, so Siemann. "Das wäre diegewesen: Der Präsident erklärt das demokratische Handlungszentrum für handlungsunfähig und ruft denaus, um wieder 'Ruhe und Ordnung' herzustellen. Damit wäre er Herr der militärischen Exekutive geworden und der Kongress kaltgestellt, die Zertifizierung der Wahl zugleich wäre verhindert worden - genau der Fall also, den die zehn Verteidigungsminister kommen sahen."In der beobachten Anina Ritscher und Eva Hoffmann, wie dieauf die Washingtoner Ereignisse reagiert. Einige Protagonisten scheinen eher frustriert zu sein: ", Verleger des rechtsextremen-Magazins, veröffentlichte Donnerstag früh seine Meinung zu den Ausschreitungen in den USA: Die 'Revolution' sei gescheitert, was insbesondere daran liege, dass die Protestierenden zu friedlich undgewesen seien. Auch die Ausschreitungen in Berlin nennt Elsässer enttäuscht ein 'Stürmchen'. Der Chef der österreichischen Identitären Bewegung,, fand die Aktion 'taktisch schlecht', wie er permitteilt, 'zu chaotisch'. Er gibt gleich eine Anleitung, wie es stattdessen hätte gemacht werden sollen."Auch der amerikanische Bürgerrechtler glaubt im Gespräch mit-Korrespondentin Dorothea Hahn, dass Trumpgeplant hatte und hätte gern Straßenschlachten gesehen. Aber das Problem der Linken scheint das gleiche wie das der Rechten zu sein: "Eines der Probleme der Linken in den USA ist, dass sieist. Wir haben keine nennenswerte linke Partei. Unglücklicherweise haben viele Linke lange auch nicht die substanziellen Unterschiede zwischen neoliberalen Zentristen und rechten Populisten erkannt."Der einstige Whistleblower warnt unterdessen imvor einem möglichen Militärschlag Donald Trumps- er erinnert sich an seine Zeit in den Washingtoner Stäben, als Vorwände gesucht wurden, um Aktionenzu begründen: "Ich habe wenig Zweifel daran, dass eine solche Notfallplanung des Oval Office jetzt auch wieder existiert, in Tresoren und Computern im Pentagon, der CIA und dem Weißen Haus, um, wenn nötig, einen Vorwand für einen Angriff auf den Iran zu finden, während diese Regierung noch im Amt ist."Die New Yorker Kolumnistinerinnert in derdaran, dass es in diesem Jahr auch von links - im Zeichen von "Black Lives Matter" -gegeben hat. "Dies ist kein Whataboutismus", schreibt sie: "Es ist derfür die unentschuldbaren Ereignisse vom Mittwoch. Die Normen waren bereits gebrochen. Wir lebten bereits in Unwirklichkeit." Die Idee, dass das Individuum über der Gruppe steht, so Weiss weiter, ist in diesem Jahr verabschiedet worden: "Dieserstirbt aufgrund der Ideologen von links und rechts, die die andere Seite mehr hassen als sie das eigene Land lieben, die ihre eigene Macht mehr verehren als das Gemeinwohl, unsere gemeinsame Geschichte und unsere gemeinsame Identität als Amerikaner."Auch, Autor von "Self-Portrait in Black and White" (die deutsche Ausgabe kommt) und Kritiker linker Identitätspolitik, erinnert im Gespräch mit Mladen Gladic in deran den ", mit Massenunruhen, Plünderungen, heuchlerischen Medienberichten, die das von links kommende Chaos zu entschuldigen oder herunterzuspielen schienen - es kam ja sogar zur Besetzung von Regierungsgebäuden durch Leute, die behaupteten, Polizeigewalt zu bekämpfen -, kann man sehen, dass das Land ein Pulverfass geworden war, woreichte." Williams ist überzeugt, dass sich Trump durch den 6. Januar endgültig ins Abseits manövriert hat.-Korrepondet Majid Sattar, der als einziger deutscher Journalist während der Ereignisse im Senat war, berichtet unterdessen, wie bei Trump zumindest kurzfristig dassiegte: "Im Weißen Haus wurde er bedrängt, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und endlich die Gewalttäter. Der Präsident aber weigerte sich. Erst als seine Mitarbeiter darauf verwiesen, dass ihm nicht nur eine Amtsenthebung durch den Kongress drohe, sondern auch, soll Trump eingelenkt haben."Außerdem:fühlt sich in derdurch die Washingtoner Ereignisse an"Education Sentimentale" erinnert, wo die Erstürmung des Tuilerien-Palastes im Jahr 1848 beschrieben wird: "Verblüfft liest der-Zuschauer Flaubert..." Außerdem empfiehlt Lepenies noch malKritik an der amerikanischen Linken aus dem Jahr 1997 zu lesen. Und was man im Moment kaum mehr wahrnimmt, ist diein Amerika: 4.000 Tote an einem Tag hat es dort gegeben, berichtet