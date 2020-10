Bild: Peter Hujar, David Brintzenhofe Applying Makeup (II), 1982. Courtesy: Peter Hujar Archive und Pace/MacGill Gallery, New York.

Eine Brücke zwischen klassischenhin zuwolle die frisch im Martin-Gropius-Bau eröffnete Foto-Ausstellung "Masculinities: Liberation through Photography" schlagen, erklärt KuratorinHanno Hauenstein in der. Das gelingt allerdings nur bedingt, räumen die Kritikerinnen ein. Zu vieleentdeckt etwa Hauenstein in den hier versammelten fotografischen Positionen der letzten sechzig Jahre, die vonüberbis hin zureichen: "Im zweiten Teil 'Männliche Ordnung: Macht, Patriarchat und Raum' finden wir uns plötzlichwieder: SS-Kämpfer, Wehrmachtssoldaten, NS-Generäle. Um das hypermaskuline Männerbild der NS-Ideologen soll es dem Künstlerdabei gegangen sein. Aber hatte denn noch irgendwer dies in Frage gestellt? Auch die, die darin verhandelt werden soll, wurde spätestens in'Männer, Helden, schwule Nazis' aufs Gründlichste ausgeleuchtet."Bewegend, wenn auch nicht ganz auf der Höhe der Zeit nennt auch-Kritikerin Beate Scheder die Bilder von- oder dem, dem die Ausstellung den meisten Raum gibt: "Gewidmet wird dieser unter anderem, dem 1989 verstorbenen, nigerianisch-britischen Fotografen, und dessen sinnlich-eleganten Kompositionen, in derwie Gendernormen gleichermaßen unterlaufen werden." Im bleibt Birgit Rieger vor allem beiFotos aus elitären Londoner Clubs hängen: Sie zeigen "das patriarchale,. Die Fotos, schwarz-weiß, quadratisch und in schwarzen Rahmen präsentiert, erstrecken sich über zwei große Wände. Man sieht Herren im Anzug in edlem Ambiente. Hier werden Deals gemacht, Netzwerke gepflegt, Ungleichheit generiert. Frauen haben zu diesen Räumen keinen Zutritt. Nicht einmal die damalige Regierungschefin Magaret Thatcher durfte rein; auch nicht die Queen." bringt eine Fotoserie zur Ausstellung.Gleich drei Ausstellungen widmen sich in Rüsselsheim Wiesbaden und Offenbach unter der Überschrift "Artentreffen" der- und können angesichts der Vielschichtigkeit des Themas doch nur an der "Oberfläche kratzen", meint Ursula Scheer in der. Dennoch lernt sie viel über über dievon Tieren, etwa in Rüsselsheim: ", Ziege, Zebra, Giraffe und Bongo, von2014 in Bronze gegossen, erweisen sich als unwillkürlich geformte Skulpturen, als angeeignete Readymades animalischen Ursprungs, Welten entfernt von den Pinseleien. Zu den faszinierendsten Ausstellungsstücken gehören 'Naturantypien' von. Der Künstler hält in seiner Serie 'Ich möchte sehen, was du riechst' mit einem an die Cyanotypie angelehnten Verfahren dieherum fest. Die dabei entstehenden Visualisierungen auf der Grenze zwischen Spur und Zeichen wecken Assoziationen an himmlische Konstellationen."Weitere Artikel: In der schaut sich Thomas Winkler weitere Berliner Ausstellungen an, die im Rahmen des "European Month of Photography" gezeigt werden. In derberichtet Marcus Woeller von Cancel Culture in der Galerienszene. Besprochen wird die Ausstellung "Kanzlers Kunst" mit Werken aus der Sammlung vonim Hamburger Ernst Barlach Haus ().