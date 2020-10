Bis heute ist der Mord anungesühnt ( Unsere Resümees ) - und schreibt Tim Röhn in derDie maltesische Regierung versuche nach wie vor den Fall vergessen zu machen: "Forderungen der Familie Galizias, einnach Artikel 7 der EU-Verträge einzuleiten, verhallten ungehört. Und so konnte es der maltesischen Regierung gelingen, sich in den vergangenen drei Jahren irgendwie. Statt die Ermittlungen zu unterstützen, strengten sich Muscat & Co. an, Galizia aus dem Gedächtnis des kleinen Mittelmeerstaates zu verbannen. Justizminister Owen Bonnici ließ Nacht für Nacht ein von Freunden, Angehörigen und Unterstützern Galiziasin der Altstadt Valettas, ebenfalls ohne dass aus Brüssel scharfe Kritik an diesen Aktionen zu vernehmen gewesen wäre."In der spricht sichfür einenaus: "Der abstruse Streit, mit dem Griechenland sein Nachbarland überzog, ist beigelegt, und das Land nennt sich auftragsgemäß nicht mehr Mazedonien, sondern 'Republik Nord-Mazedonien'. Der Konflikt mit der albanischen Minderheit, die im Westen des Landes siedelt, rund ein Viertel der Bevölkerung stellt und deren Scharfmacher bei Gelegenheit mit dem Anschluss ans albanische Mutterland drohen, wurde entschärft, das Albanische endlich als zweite Amtssprache anerkannt. Aber es ist. Wenn er von innen oder außen bedroht wird, kann es wieder geschehen, dass, durch albanische Dörfer mazedonische Rowdies marodieren und in mazedonischen Dörfern albanische Schlägerbanden aufmarschieren."