In der Banlieue manifestiert sich nicht mehr nur das Vorstadtleben, sondern ein "Weltgefühl", erkennt Joseph Hanimann in dernach seinem Besuch der Ausstellung "Jusqu'ici tout va bien" im Pariser Palais de Tokyo . Absolventen vonFilmschule Kourtmétrage untersuchen in ihren Arbeiten, wie sich seit' Kultfilm 'La haine' von 1995 die Situation in der Banlieue und vor allem die Polizeigewalt verändert hat. Rund läuft es immer noch nicht, verrät Hanimann: "So wundert sich die Künstlerin, dass Frauen in 'La Haine' nur als gesichtslose Mütter und Schwestern auftauchen, und hat deswegen mit archäologischer Akribie das mutmaßliche Zimmernachgebaut, mit dem Möbeldesign, der Mode und den Postern der Neunzigerjahre, noch ganz ohne iPhone und Facebook. In einem anderen Beitrag hat die in Dakar geborenein Anspielung auf den jüngsten Covid-Lockdown einenals Ort inszeniert, an dem die Verbitterung über das feindselige 'Draußen' eingesperrt, ausgestellt und manchmal herausgebrüllt wird."Weiteres: In der berichtet Ingo Arend, dass Kassel einen neuen Standort für sein geplantesbraucht. Ein Bürgerbegehren zur "Rettung des Karlsplatzes" habe die Stadtpolitik verschreckt. Für denlässt sich Nicola Kuhn von den drei Sammlungsdirektoren versichern , dass die Lage dergar nicht so schlecht sei, nur der Hamburger Bahnhof bräuchte vielleicht mehr Unterstützung von Seiten der Politik. Ingeborg Ruthe schreibt in derzum Achtzigsten des Malers, in dergratuliert Andreas Platthaus. In der schreibt Ingeborg Ruthe zum Tod des Fotografen, auf ehrt ihn Anne Kohlick als "Vater der südafrikanischen Fotografie".Besprochen werden die Ausstellung "Enter the Void" in der Kunsthalle Mainz , für die Künstler wieoder die GruppeVerbrechen rekonstruieren und die-Retrospektive im Hamburger Bahnhof Tsp ).