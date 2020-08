Caption

Mit' 1981 in Ungarn entstandenen "Sohn der weißen Stute" kommt ein im Westen bislang kaum gekannter Klassiker des Animationsfilms als restaurierte Wiederaufführung in die Kinos. Der aus dem Fundus von Mythologie und ungarischen Volkssagen schöpfende, dabei noch ziemlich avantgardistische Film knallt mächtig, schreibt die Kritik: "Auf der Ebene der Zeichen macht Jankovics seine Figuren allesamt zu, den Helden ebenso wie die geretteten Prinzessinnen, die Stute ebenso wie die Eiche und den heimtückischen Gnom", schreibt Katrin Doerksen im. "Verhältnismäßig langsam verzerren sich in 'Sohn der weißen Stute' die Silhouetten, Spalte öffnen sich und geben Verstecke frei,, auf denen die Figuren voran marschieren und erinnern dabei in ihrer Flächigkeit an die Anfänge des Animationsfilm, den Scherenschnitt." Auch Michael Meyms schwärmt in der: "Losgelöst von erzählerischen Konventionen oder gar von Kategorien wie Logik und Realismus, lässt Jankovics seiner visuellen Fantasie freien Lauf und reiztbis an die Grenze aus." Robert Wagner von sieht in dem Film "so naiv und einfach er einerseits ist, andererseits eine verspielte Würdigung seines Sujets: der."Jasamin Ulfat-Seddiqzai ärgert sich im Kommentar aufdarüber, dass zwar überall ein Mehr anzu beobachten ist, diese aber nur in Ausnahmefällen auch wirklich interessant erzählt werden: "Charaktere wachsen nicht mit der Geschichte, sie sind wandelnde Ausrufezeichen, ihre Diversität. ... Platte Charaktere schaden der Idee von mehr Diversität. Schlecht geschriebene schwule Charaktere nerven nicht, weil sie schwul sind, sondern weil ihre Schöpfer. Wahrscheinlich werden die spannendsten diversen Charaktere erst dann wieder entstehen, wennvorbei ist."Außerdem: Für die spricht Daniel Kothenschulte mitüber dessen Mafiafilm "Il Traditore", der ziemlich breit ( Perlentaucher SZ ) besprochen wird (mehr zum Film bereits in unserem Überblick gestern ). In dergeißelt Dietmar Dathund andere Film-Großkonzerne dafür, dass sie mit ihrer Rückhalten großer FilmbolidenBesprochen werden"Wege des Lebens" mit SZ ),Komödie "Mossad" ( taz Presse ),"Kokon" ( Berliner Zeitung ),romantische Komödie "Der göttliche Andere" ( Tagesspiegel ) und die DVD-Ausgabe vonpolnischem Epos "Der Kurier" ( Berliner Zeitung ).