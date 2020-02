Eine so traurige wie packende Geschichte erzählt Michaela Schlagenwerth in der: Bei einem Austauschprojekt mit der Jugendtheaterwerkstatt Spandau haben fünf Ivorer in Berlinund sind untergetaucht. Kein Grund zur Freude, betont Schlangenwerth, die Leiterin der Compagnie aus der Elfenbeinküste, die Choreografin, blicke damit auf einen Scherbenhaufen, denn gerade wegen solcher Fluchten werden immer weniger Visa ausgestellt: "Dazu kommt, dass es offenbar tatsächlich Schlepper gibt, die Tänzer aus Afrika an Compagnien in Westeuropa vermitteln. Als 'Erfolgreiche', als diejenigen, die es 'geschafft' haben, werden sie dann. Eben das lässt junge Künstler wie Kader, Syfy und Rougo an die große Karriere glauben. Die Chancen aber sind gering. 'Nicht die, die flüchten, sondern die, die zurückkehren, müssen die Helden sein', so Mezile... Solche Menschen werden gebraucht in einemwie der Elfenbeinküste, in dem es fastund nicht mal mehr so etwas wie eine funktionierende größere öffentliche Bibliothek gibt."In der rechnet Bernd Noack ziemlich grundsätzlich mit der Erfolgsdramatikerinab, deren Stück "Drei Mal Leben" gerade von Andrea Breth am Berliner Ensemble inszeniert wurde: "Knapp an der Grenze zum Unseriösen aber kippen sie doch wieder zurück in einen lethargischen Zustand der hausbackenen Nörgelei. Das Leben ist nun mal banal und kein Beinbruch."Besprochen werdenInszenierung vonKonversationsdrama "Asche zu Asche" am Schauspielhaus Bochum (),"Besuch der alten Dame" in einer Bearbeitung vonin London ( NZZ ),Oper "Anna Nicole" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ) und die Uraufführung vonOper "Egmont" im Theater an der Wien ().