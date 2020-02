In dererzählt der Schriftsteller, dass er und seine Frau vorerst. Ihre Vorsichtsmaßnahmen gegen den Coronavirus kann man nur mit leichtem Grusel lesen: Sie gehen so wenig wie möglich raus, sind nur mit Atemschutzmaske und waschbaren Handschuhen unterwegs und lassen sich bei der Rückkehr von Ausflügen am Eingang ihrer Wohnanlage die: "Zu Hause vertreiben wir uns die Zeit mit Putzen, dem Internet und Filmegucken. Inzwischen haben wir die gesamte Bettwäsche, Handtücher, Putzlappen usw. in der Wohnung einmal mit einemdurchgewaschen. So klinisch sauber war es bei uns sicher noch nie. Auch unsere Kleidung wird dauernd gewaschen, da wir sie nach Betreten der Wohnung, um zu duschen oder zu baden. Letzteres soll besonders gut sein, weil die Viren keine Wärme mögen. Im chinesischen Internet zeigen derweil patente Omas, wie man aus einem Handtuch und Gummibändern Atemschutzmasken bastelt. Andere schwören darauf, dass ausin Verbindung mit Büroklammern und Gummis ein noch viel besserer Mundschutz hergestellt werden kann. Auch wird im Netz kräftig diskutiert." Im erzählt Schmidt inaus China, wirklich sehr interessante Lektüre!In derwird Niall Ferguson schon nervös , wenn er die Fernsehserie "Survivors" sieht, die 1975 das Leben während einer Pandemie beschrieb. Erstes Abwiegeln beim Corona-Virus findet er jedenfalls fatal: "Wir haben es inzwischen mit einer Epidemie im bevölkerungsreichsten Land der Erde zu tun, die gute Aussichten hat, zu einerzu werden. Aber wie groß ist diese Aussicht? Wie groß wird die Pandemie? Und? Wie Joseph Norman, Yaneer Bar-Yam und Nassim Nicholas Taleb in einem neuen Aufsatz für das New England Complex Systems Institute meinen, liegt die Antwort im Bereich der 'asymmetrischen Ungewissheit', weil Pandemien sich durch sogenannte '' ('fat tails', im Gegensatz zur Normalverteilung mit ihrer Glockenkurve) auszeichnen - besonders deswegen, weil die weltweite Vernetzung auf einem Allzeithoch angelangt ist."hat zusammengetragen , was wir bisher über den Virus. Und Franca Lu berichtet , wie sich Chinesen, die den staatlichen Verlautbarungen nicht trauen, sichüber den Virus austauschen.! Viel Ärger gibt's um den, weil damit nicht nur viel Geld verdient wird und es ein Geflecht von Abhängigkeiten zwischen Organisatoren und der Politik gibt -mit dem Semperopernball-Orden ausgezeichnet werden, berichtet Matthias Meißner im: "Die Verleihung des sogenannten St.-Georgs-Ordens an al Sisi war dabei nur das jüngste Spektakel in einervon Merkwürdigkeiten. Den Orden hatte 2009 Russlands Staatschefbekommen, 2017 ging er an einen. Die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, Russland und Saudi-Arabien waren bei diesen Auszeichnungen nie ein Thema, stattdessen wurden die Ausgezeichneten als 'Brückenbauer zwischen den Kulturen' gewürdigt."haben unangenehme Folgen auch für die, die sie sich leisten können, erinnert Anette Dowideit in der. Wennundundsich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können, wer macht dann ihre Arbeit? "Die Effekte lassen sich an Nachrichten ablesen wie kürzlich jener über die Berliner Charité: Mitte Dezember stoppte sie ausdie Neuaufnahmen in der. Ohnehin scheint der Mangel an Menschen in wichtigen Bereichen der Infrastruktur in der Hauptstadt besonders groß zu sein. Die Polizei ist dort chronisch unterbesetzt und überlastet, ging vergangenes Jahr aus einer Auskunft des Innensenats hervor.klagen regelmäßig über fehlendes Personal, ebenso. Eltern finden oft kaum Betreuungsplätze für ihre kleinen Kinder, und wenn, dann oft nur am anderen Ende der Stadt." Dowideit schlägt daher "eine Art Neuauflage der Beamtensiedlungen" vor, die nicht auf Beamte beschränkt ist, sondern eher Menschen bevorzugt, "deren Berufewerden".