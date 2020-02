Dass die Biografie des ersten Berlinale-Leiters, trotz durchaus vorhandener Hinweise auf seine Tätigkeiten als ranghoher Kulturfunktionär im Nationalsozialismus, zu dessen Lebzeiten nie aufgearbeitet wurde, hat auch viel mit einer "" zu tun, meint Harry Nutt in der. In dieser Atmosphäre "erschien es nicht zuletzt einer jüngeren Generation von Filmexperten opportun, sich anerkennend mit der Filmästhetik von Hitlers Regisseurin Leni Riefenstahls zu befassen" und zwar unter der Maßgabe ", der für sich in Anspruch nahm, ein nüchtern-unideologisches Gesamtbild zu präsentieren". Doch "wie die Affäre um die Person Alfred Bauer nun zeigt, ging diese Einschätzung auch miteinher." Unseren Überblick zur Causa Bauer finden Sie hier Mit seiner als "Event-Serie" lancierten Produktion "Das Boot" betreibt dasvor allem in Zeiten von Fake News grob fahrlässig das Geschäft vonund des Querfront-Milieus, ärgert sich Rüdiger Suchsland auf. Suggeriert werde nämlich, dass die Materialschlachten des Zweiten Weltkriegs überhaupt erst durch Investitionen der amerikanischen Hochfinanz möglich gewesen wären: "Krieg sei halt ein Geschäft, 'und ihr, meine Freunde, seid die Opfer', sagt der Amerikaner den Deutschen - so etwa stand es seinerzeit auch imüber 'angloamerikanische Finanzjuden'. Der historische Haken: Solche 'Reichsanleihen' an der Börse. ... Ein zusätzliches Geschmäckle bekommt das Ganze, weil Kritik an Wall-Street und Finanzhaien ja nicht nur eine Kritik an Amerika ist, sondern bis heute gern auch unter deutschen Linken alsgeübt wird."Weitere Artikel:sprach sich der Verleihung des BAFTA-Preises gegen Rassismus aus, berichtet Cornelia Geißler in der. In Hamburg wurdeRarität "Allemagne année 90 neuf zéro" gezeigt, jedoch - anders als angekündigt - in Abwesenheit des Regisseurs, berichtet Willi Winkler in derBesprochen werden"Ein verborgenes Leben" (, unsere Kritik hier ), die letzte Staffel der Animationsserie "BoJack Horseman" ( Freitag ) und die Serie "Gentleman Jack" über, eine der ersten Frauen, die offen lesbisch lebten ().