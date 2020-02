Svenja Liesau als Hamlet mit Übervater. Foto: Ute Langkafel / Maxin-Gorki-Theater

Was für ein reicher Abend, jubelt Ekkehard Knörer aufnach"Hamlet" im Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Zugleich Film und Theater, hinreißende Schwertkampfchoreografie und Meta-Reflexion mit Marx, Luxemburg und Brecht: "Hamlet ist Svenja Liesau. Und. Komisch wie ernst. Vielleicht am Großartigsten sogar als Umschalterin. Im komischen Genre wie im tragischen (zwischen tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, tragical-comical-historical-pastoral wendig, naja, pastoral kommt eher weniger vor), sie spricht die Monologe als Könnerin, schaltet alle Ironie, die der Inszenierung nicht fremd ist, szenenlang weg." Begeistert ist auch Irene Bazinger in dervon dieser intelligent-amüsanten Fassung: "und modern wie historisch informiert und bedacht. Lauter Jubel im Container." NurSimone Kaempf leuchtet nicht ganz ein, wofür der ganze Aufwand gut sein soll, den diese Inszenierung betreibt.Sehr apart findet Sandra Kegel, dass Regisseur Jan Bosse am Freitag in Frankfurt ausgerechnet den "Jedermann" auf die Bühne brachte, in der Version von, denn nur wenige Stunden zuvor hatten die Stadtverordneten denbesiegelt: "Weil die Sanierung der maroden Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz zu teuer ist, teurer noch als selbst ein Neubau für Theater und Oper zusammen, tut die Stadt aufs Neue, was ihr in die DNA eingeschrieben scheint: wegreißen und neu bauen statt erhalten und pflegen, was ist. In diesem Fall trifft es einen Bau der Nachkriegsmoderne, dessenim Stil Mies van der Rohes so etwas wie das Spiegelbild der Programmatik des Hauses war. Jedermanns Sache wäre der Bau gewiss nicht, dafür die der jungen Bundesrepublik umso mehr: schlicht und schmucklos, jeden Gedanken an Hierarchie und Repräsentation unterlaufend." In der macht der Beschluss Judith von Sternburg nicht nur melancholisch: "Er macht auch, denn wozu wird sich?"Weiteres:hat für die Wiener Staatsoper ein neues Libretto zu"Fidelio" geschrieben. Im-Interview mit Manuel Brug erzählt er, wie er die Oper als Ort der Tradition zu schätzen lernte.Besprochen werdenInszenierung von"Herzog Blaubarts" mit Dirigentin Oksana Lyniv an der Münchner Staatsoper ( SZ ),' Bühnenfassung des ökofeministischen Klassiker "Die Wand" im Deutschen Theater in Berlin ( SZ FR ),' Mozart-Inszenierung "Flauta Màgica" beim Adelante!-Festival in Heidelberg ( Nachtkritik ),Inszneriung von "Romeo und Julia" in Weimar ( Nachtkritik ) und Paula Rosolens Choreografie "Flags" im Frankfurter Mousonturm ( FR ).