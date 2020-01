Genderfragen in Italien: der Dokumentarfilm "Una Primavera"

Mangel an Zwischentönen: der Dokumentarfilm "Birth of Cool" (Bild: Piece of Magic Entertainment)

Wie in Italiendiskutiert werden, hält"für besonders problematisch", wie die in Berlin lebende Filmemacherin im-Gespräch bekennt . In ihrem Dokumentarfilm "Una Primavera" rückt sie die Biografie und Erfahrungen ihrer Mutter in den Mittelpunkt. Insei "Diskursebene komplett verschoben", eine "zementiert patriarchale Rollenbilder in der kollektiven Mentalität und wirkt sich unmittelbar auf das Selbstverständnis von Frauen aus. ... Unter diesen Bedingungen ist es für Frauen schwierig, patriarchale Dynamiken und sogarzu erkennen. Im Film wird meiner Mutter stets gesagt, sie habe die Freiheit, zu entscheiden, sie könne sich neu erfinden. Das stimmt so nicht, denn um selbstbestimmt zu agieren, bedarf es Mittel, die ihr weder von der Schule noch vom Fernsehen oder von der Gemeinschaft, in der sie lebt, vermittelt wurden."Kino-Dokumentarfilm "Birth of the Cool" über" ist "ein Fest für Jazzliebhaber", freut sich Josef Engels in der. Sehr anders sieht es-Kritiker Daniel Kothenschulte, der in dem Film die gegenwärtige Misere des Dokumentarfilms über Kunst erblickt: Selten geht es um die Kunst an sich, geschweige denn, dass sie angemessen gezeigt wird. Stattdessen erklären, was an der Kunst, die man kaum sieht oder hört, so toll ist, klagt Kothenschulte. "Das, der seine wahren Empfindungen nur in der Kunst ausdrückt, zieht sich durch den Film. Angesichts all der ausgesparten Facetten seiner Biografie und seines Werks misstraut man freilich zusehends dem Mangel an Zwischentönen." Der Film" streift leider auch das Politische am Künstler Miles Davis. Das Werk dieses unvergleichlichen Musikers sprengte alle Schubladen, aber wie es aussieht, sind sie heute. Wenigstens in den einengenden, heute allgegenwärtigen Dokumentarfilm-Formaten."Weiteres: Auf gratuliert Anke Lewekezum oscarreifen Comeback, das der Schauspielerin mit ihrer Darstellungin einem neuen (in taz und FR besprochenen) Biopic über die Schauspielerin geglückt ist. Carolin Weidner empfiehlt in derdas Berliner Festival , das neue Independentfilme aus den USA präsentiert. Anke Sterneborg schreibt in dereinen Nachruf auf den Filmarchitekten, dem in Berlin gerade eine Ausstellung gewidmet ist. Christoph Twickel trauert aufum den SchauspielerBesprochen werdenFilm-Diptychon über, mehr dazu bereits hier ), eine DVD-Veröffentlichung von"Thérèse" aus dem Jahr 1986 ( taz ) und' Neuauflage von "Drei Engel für Charlie" ( SZ ).