Bild: Kent Monkman, The Deluge, 2019 Detail. Private Collection, Canada.





Bild: Shadi Ghadirian, Qajar #3, Detail, 1998 © Shadi Ghadirian, courtesy of Silk Road Gallery

"Überraschend, mutig und", findet Jörg Häntzschel in derdie Ausstellung "Tell me about yesterday tomorrow" im Münchner NS-Dokumentationszentrum: Um die ständige Sammlung, die Münchensvom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart erzählt, zu "vitalisieren", haben Museumsleiterinund KuratorWerke von 46 zeitgenössischen Künstlern in die Ausstellung integriert: "Die radikalste Arbeit stammt vom kanadischen Künstler, der mit seinem opulenten Gemälde 'The Deluge', die Sintflut, die Verfolgung undals buchstäblichen Cliffhanger darstellt. Protagonist des nach hiesigen Maßstäben geschmacklosen Camp-Schinkens ist ein muskulöser Mann in High Heels. So etwas kennt man nicht in der deutschen 'Erinnerungskultur' mit ihren glattgeschliffenen Routinen und abgesicherten Sprach- und Darstellungsregelungen."Ein wenig enttäuscht über die vertane Chance kommt Hannah Jacobi imaus dem Museum für Islamische Kunst zurück, das zwar derzeit dievon 1842 bis zur Grünen Bewegung von 2009 beleuchtet, dabei aber offenbar weder auf Facettenreichtum noch auf "künstlerischen Anspruch" achtet: "Schwerer wiegt noch, dass diese Ausstellung einmal mehr eine iranische Kunst repräsentiert, die schon im Titel irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne festgeschrieben wird. Um im globalen Kunstkontext bestehen zu können, haben iranische Künstler*innen schon genug an der sogenanntenzu tragen, die sie immer wieder in die Auseinandersetzung mit ihrem vornehmlich eigenen und iranischen Anderen der westlichen Rezipient*innen treibt. Ausstellungen wie diese schlagen in dieselbe Kerbe und wollen dem deutschen Publikum eine durch und durch 'authentische' iranische Kunst repräsentieren."Dass die in Dresden geraubtenauf dem Schwarzmarkt angeboten werden, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Für die Täter gibt es aber auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten, weiß Niklas Maak in der: "Man spricht von '', wenn ein Teil eines geraubten Kunstwerks als Beweis verschickt und die Zerstörung des Rests angedroht wird. Versicherungen und Besitzer bevorzugen es in solchen Fällen oft, an der Polizei vorbei das verlangte Lösegeld zu zahlen, das in diesen Kreisen als 'Belohnung für Hinweise zur Wiederbeschaffung' firmiert; deswegen werdenauch nie aufgeklärt. 'Kunstwerke', schreiben Nora und Stefan Koldehoff in ihrem Grundlagenwerk 'Aktenzeichen Kunst'' dienen dem organisierten Verbrechen als Zahlungsmittel oder als Instrument zur. Wer groß in den europäischen Drogenhandel einsteigen will, kann das dafür notwendigeinzwischen mit einem Porträt bezahlen."Weiteres: Nach sieben Jahren als Museumschef der Kunsthalle Bonn wechseltzum Amsterdamer Stedelijk. Im-Interview mit Alexander Menden erzählt er von Problemen in Bonn: "Ich wusste, dass wir hier vielsein würden, und der Unterschied, was kuratorische Entscheidungen anging, war mir bewusst. (…) Wir haben hier eine gewisse repräsentative Vorbildfunktion in der deutschen Museumslandschaft." In der erinnert sich Felizitas von Schönborn an ein Gespräch, dass sie einst mit dem in diesem Jahr verstorbenen Künstlerführte.Besprochen wird die Karel-Appel-Ausstellung "Late Nudes, 1985-1995" in der Berliner Galerie Max Hetzler ( Berliner Zeitung ) und die Klanginstallation "Bergama Stereo", für die der Künstler Cevdet Erek im Hamburger Bahnhof den Pergamon Altar nachbaute ().