Ludwig von Hoffmann. "Mädchen am Strande (Abendstimmung)". Um 1898. Städtische Galerie Dresden

Fasziniert hat sich Herwig G. Höller imdie Sammlung im Moskauer Puschkin-Museum und die Sammlung derin der St. Petersburger Eremitage angeschaut - vor allem mit Blick auf den historischen Kontext der Sammlungen: Beide Textilunternehmer-Dynastien sorgten durch ihrenicht nur dafür, dass Werke vonund weiteren nachkamen, sondern wurden nach der Oktoberrevolution 1917 auch. Zumindest die Erben Schtschukins versuchten bis vor kurzem noch gegen die Verstaatlichung zu klagen, weiß Höller: "Die nach der Oktoberrevolution aus Russland geflohene Familie hatte jahrzehntelang ohne Erfolg, aber nicht völlig aussichtslos bei ausländischen Gerichten Klagen gegen die sowjetische Verstaatlichung der Kunstwerke eingebracht. Mit demist es aber einstweilen vorbei: Präsidentverfügte dieser Tage die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an den Enkel und dessen Gattin. Er sei zwar mit dem historischen 'Raub der Schönheit' weiterhin nicht einverstanden, erklärte Delocque-Fourcaud gegenüber dem Standard. 'Es wäre aber nun, wenn ich als russischer Staatsbürger im Ausland gegen Russland prozessieren würde', sagte er."Überrascht von der revolutionären Kraft der "", der ersten Berliner Künstlergruppe der, die sich dem Akademismus des wilhelminischen Kunstbetriebs widersetzte - und zu der neben Max Liebermann unter anderem auch Max Klinger und Franz Skarbina gehörten, kommt Tilman Krause in deraus der Ausstellung "Skandal! Mythos! Moderne!" im Berliner Bröhan-Museum, das auch die Bilder zeigt, für die"ins Irrenhaus" gesteckt werden sollte: "Was war sein Vergehen? Nun, er hatte seine arkadischen Landschaften, seine sinnenden Frauen und merkwürdig, die sichvor die Nase halten, in die Bonbonfarben von Mädchenzimmern getaucht. Damit verletzte er das Gebot der Dignität, das damaligem Verständnis nach zur Darstellung antiker Motive unerlässlich war. So etwas grenzte für die Vertreter eines verknöcherten Humanismus nachgerade an."Weitere Artikel: So neu ist die Idee, die chronologische Ordnung der ständigen Sammlung des Essener Folkwang-Museums in eine thematische umzuwandeln, wie es der neue Folkwang-Direktornun vorgenommen hat, nun nicht, winkt in derPatrick Bahners mit Blick in diedes Hauses ab. Nach nur drei Monaten mussseinen Posten als Direktor der Berliner Max-Liebermann-Villa schon wieder räumen, melden Elke Linda Buchholz und Nicola Kuhn imund empfehlen dennoch nachdrücklich die Ausstellung "und. Zweimal Großstadt Berlin". So recht weiß man inwohl immer noch nicht, wie man mitundim Allgemeinen umgehen sollte, stellt Kito Nedo in derbeim Besuch der Leipziger Jahresausstellung fest (Unsere Resümees ). Der Katalog enthält lediglich den dünnen Satz: "'Aufgrund der Diskussionen 2019 sind folgende Künstlerinnen und Künstler im Katalog, jedoch in der Ausstellung nicht vertreten."Besprochen werden die Ausstellung "Private Property" im Berliner Museum für Fotografie ( Tagesspiegel ), die-Doppelausstellung "Biester der Zeit" im Berliner Kolbe-Museum und im Haus am Waldsee ( Tagesspiegel ) und die Ausstellung ". They Died Laughing." im Berliner Martin-Gropius-Bau ().