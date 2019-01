hat eine Mail an Agenturen gesandt, um sie zu informieren, was man alles übernicht behaupten darf. Die Bloggerin Emma Best leakt dieses Scheiben . Die Liste der Dinge, die man über Assange nicht sagen darf, umfasst. Ein Auszug, nicht übersetzt: "It is false and defamatory to suggest that Julian Assange is an anti-semite. It is false and defamatory to suggest that Julian Assange is a mysogynist or sexist. It is false and defamatory to suggest that Julian Assange is a paedophile. It is false and defamatory to suggest that Julian Assange is a rapist.""Die" ist vor allem von Ungewissheit geprägt, von Kontrollverlust, meint der Medienwissenschaftlerin deranlässlich des jüngsten Hackerskandals. "Die Frage bleibt, wie die Gesellschaft langfristig auf die Unkalkulierbarkeit von Kommunikationseffekten und den Terror der Transparenz reagieren wird. Durchmit den Betroffenen, die auf einmal im grellen Licht der Öffentlichkeit zu sehen sind? Durch eine, die die Ad-hoc-Enthüllungen über Privates und Peinliches achselzuckend als Kollateralschaden einer vernetzten Medienwelt akzeptiert? Durch eine wieder aufflammende, eine reaktive Romantik des Verbergens? Oder aber durch eine zunehmende Unruhe und, weil doch offensichtlich wird, dass der Mensch aus krummem Holz geschnitzt und alles andere als perfekt ist, man aber gleichzeitig die eigenen Verehrungssehnsüchte und ein idealistisches Konzept von Autorität unbedingt aufrechterhalten möchte?"