Künftig werden uns wohl zahlreiche Untote der Musikgeschichte auf der Bühne beehren, prophezeit Michael Stallknecht, der für dieein Konzert der 1977 verstorbenen, im aufwändigenwiederbelebtenbesucht hat: Möglich machen es Schauspieler, die Callas' Bewegungen einstudiert haben und auf deren Performance dann das Gesicht der Künstlerin digital aufgesetzt wird. Freilich geht es - noch -zu, erklärt Stallknecht: So "verbeugt sich die Callas manchmal noch ausgiebig, während sich im Saal längst keine Hand zum Beifall mehr rührt." Sicher wird man dies künftig per Simultansteuerung in den Griff kriegen, überzeugender wird es damit für ihn nicht: "überwinden die Sterblichkeit der Stimme partiell, weil sie die aktive Imagination des Hörers einfordern. Dem Hologramm gegenüber bleibt der Zuschauer, weil es selbst nicht aktiv mit ihm spielt. Es droht denan, ohne ihn vollziehen zu können, was die Gesten, das überbordende Pathos der Stimme zur Lächerlichkeit verdammt."Besprochen werden Barbara Freys Inszenierung vonWeihnachtskomödie "Schöne Bescherungen" am Wiener Burgtheater ( Standard ),"Glaube Liebe Hoffnung" als patriarchales Horrorstück am Münchner Volkstheater ( SZ ),Meditation "Mut und Gnade" am Frankfurter Schauspiel (die Judith von Sternburg in der FR recht lakonisch die "begrenzten Bewegungsspielräumen von" erkennen lässt, Nachtkritik ), Tracy Letts' "Wheeler" am Berliner Ensemble ( Nachtkritik ), dasaus Bogotá mit seinem Stück "La Despedida (Der Abschied)" im Frankfurter Mousonturm ( FR ),Stück "Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos" am Wiener Akademietheater ( taz ),Inszenierung von Heiner Müllers Shakespeare-"Macbeth" im Berliner Ensemble ( Tagesspiegel ), "Hoffmanns Erzählungen" an der Deutschen Oper Berlin ( Tagesspiegel taz ), Ersan Mondtags wilde Beabreitung von Thomaspeter Goergens "Salome" am Maxim Gorki Theater Berlin ( Nachtkritik ),Barockoper "Hippolyte et Aricie" mitund demin Berlin (die Reinhard Brembeck in der"magisch" fand).