wird einen Rechtsextremen zum Präsidenten wählen,erschießt seine Demonstranten, und aushat sich eine Armutskarawane auf den Weg in die USA gemacht:-Korrespondent Sebastian Schoepp blickt erschüttert auf Lateinamerika, das wieder oder immer noch aufs verlieren spezialisiert zu sein schein: "Lateinamerika ist trotz aller Versuche des Wandels eingeblieben. Blei aus den Minen Perus, Silber aus Bolivien, Soja aus Argentinien, Rindfleisch und Erze aus Brasilien, Öl aus Venezuela und Ecuador und natürlich der tödlichste aller Rohstoffe, das Kokain, für das Mittelamerika der Korridor in die USA ist - das sind nach wie vor enorm wichtige Einnahmequellen. Reich werden durch dieses System, das man 'Extraktivismus' nennt, in erster Linie, das ist am Persischen Golf nicht anders als am Amazonas."In der schleudert uns der Autor und Übersetzer Marcelo Backes seine Verachtung für Jair Bolsonaro und für das brasilianische Proletariat entgegen, das ihn morgen wahrscheinlich ins Präsidentenamt jubeln wird: "Die Brasilianer nehmen sich aus wie die jungen Russen in Tolstois 'Krieg und Frieden', die den Zar und die mütterliche Heimat bewundern und glücklich ins Blutbad ziehen."In der hält Andreas Behn die Korruptionsvorwürfe gegen diezwar für ein politisches Kampfmittel und überzogen, doch aus der Verantwortung will er sie nicht entlassen: "Eine Partei, die gerade die Armen hinter sich weiß, und trotz heftigem medialem Gegenwind vier Präsidentschaftswahlen nacheinander gewann, muss in der Lage sein,, statt siezu überlassen."In einem großen Report widmet sich diedem brutalen, mit dem Saudi-Arabiens gnadenloser Kronprinzdas kleine Land seit Jahren überzieht: "Der verheerende Krieg im Jemen hat in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit erfahren, da die Empörung über die Ermordung des saudischen Dissidenten in Istanbul auch auf die Aktivitäten Saudi-Arabiens anderswo ins Scheinwerferlicht lenkte. Die harscheste Kritik an dem von den Saudis geführten Krieg konzentriert sich auf die Luftschläge, die bereitsbei Hochzeiten, Beerdigungen und in Schulbussen getötet haben, mit Hilfe von Bomben und Informationen, die aus den USA geliefert wurden. Hilsforganisationen und die Vereinten Nationen sagen, dass ein noch heimtückischer Krieg gegen den Jemen geführt wird,, der eine viel größere Zahl an zivilen Opfer fordert und das Land in einetreibt.""Dasseine stärkerefordert mag ja ganz richtig sein, schreibt -Autor Richard Herzinger in einem Essay über die "Transatlantische Wirrnis" in der Zeitschrift, aber "dass er dafür eine Kooperationins Spiel brachte - ausgerechnet mit jener Macht also, die Europa derzeit politisch und militärisch-, zeugt von einer bedenklichen Verwirrung der Wertmaßstäbe, auf denen die Sicherheit des Westens beruht. Und es illustriert, dass einim Namen 'europäischer Souveränität' zur Annäherung an autoritäre Mächte führen muss, wie man dies an der Kooperation der EU mit Russland und China zur Rettung des von Washington aufgekündigten Atomabkommens mit dem Iran bereits erkennen kann."Der gambische Journalist Saikou Suwareh Jabai erzählt von zwei Brüdern, die sich auf dengemacht haben und von denen einer in Libyen starb. Dennoch sieht vor allem das eigene Land in der Pflicht, seinen Menschen ein Leben in Würde zu verschaffen: "Solange wir glauben, dass die Abschiebeländer oder die internationale Gemeinschaft verantwortlich sind für die Reintegration, so lange werden wir auch nicht, die zur Migration führen."