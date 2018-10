Die deutsche, imangesiedelte Serie "" wird landauf, landab für ihren Realismus gepriesen. Doch gerade bei den Frauenfiguren teilen sich Realität und Fiktion, ärgert sich Jennifer Wilton in der. Der Grund: Während bei den Recherchen die Gangster sehr offen mit den Autoren zusammenarbeiten, war an die Frauen kaum ein Rankommen. In Frauenvereinen bekamen die Autoren dann äußerst bedrückende Geschichten zu hören, "eine Realität, von der die Schauspielerinnensind. Anders als die der männlichen Schauspieler: Es sind dabei einige, die für die Serie zum ersten Mal vor der Kamera stehen, Rapper, deren Freunde, Leute, die sich in Neukölln auskennen. In den Lebensläufen der Schauspielerinnen stehen, sie haben in einigen Filmen mitgespielt, sie wissen, was sie da machen. Und sie können es, auch deswegen sind ihre Figuren stark. Sie sind nicht in Deutschland geboren, was im Grunde nur deshalb von Bedeutung ist, weil natürlich nach ihrer Biografie gefragt wird und damit auch danach, ob sie für ihre Rollen aus dem eigenen Leben schöpfen können. Die Antwort fasst die Schauspielerin Maryam Zaree gut zusammen: Null.."Weitere Artikel: Margarete Wach porträtiert imden Dokumentarfilmemacher, dessen "Ex Libris" die Kritiker derzeit in Verzückung versetzt. Bei freut sich Rüdiger Suchsland auf dieunter der neuen Leiterin. Im spricht Margret Köhler mitüber dessen libanesisches ( hier besprochenes ) Politdrama "Der Affront". Besprochen werden die Serie "You" ( FR ) und die Serie "The Romanoffs" mit SZ ).