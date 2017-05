ist eines der überlebenden Opfer des Brandanschlags von Mölln 1992. Er veranstaltet in Köln ein "Tribunal", in dem diezu Wort kommen sollen. Im Gespräch mit Konrad Litschko von dersagt er, wie er die NSU-Morde erlebte: "Für mich fühlte sich der Moment an, als ob alles, was in Mölln passierte, sich noch einmal wiederholt. An dem Tag habe ich mein Vertrauen in den Staat, das ich versucht hatte, über die Jahre wieder aufzubauen. Ich bin deutscher Staatsangehöriger, hier geboren, hier aufgewachsen. Ich bin diemeiner Familie in Deutschland, meine Kinder sind die fünfte. Da redet man nicht mehr von Integration, da ist man ein Baustein dieses Landes. In dem Moment aber war das alles zerstört. Ich habe den NSU-Opferfamilien sofort meine Hilfe angeboten."Heute ist der internationale. Ein Kollektiv von Autoren erinnert inan die Lage in Tschetschenien: "Die letzten Informationen sind erschreckend. In Tschetschenien werden Homosexuelle oder angebliche Homosexuelle. Bis jetzt sind drei von ihnen auf Befehlt des Regimesworden. Das scheint für die meisten Medien nicht weiter ein Problem zu sein. Aber Tschetschenien ist ein! Das alles findet an den Grenzen Europas statt. Putin schweigt - keine Überraschung. Europa darf nicht akzeptieren, dass in seiner Nähe Minderheiten umgebracht werden."Außerdem: In derprüft Susan Vahabzadeh dasrechtspopulistischer Parteien in Europa.