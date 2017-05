Die Zukunft gehört der In-Betweenness

Fürmachte es nie einen Unterschied, ob er Models, Prominente oder Stammeskrieger in Neuguinea fotografierte, meint imMagazin eine beeindruckte Claudia Bodin anlässlich einer großen Penn-Retrospektive im Metropolitan Museum in New York zum 100. Geburtstag des Fotografen. Charakteristisch für seine Bilder ist immer die "bestechend klare, direkte Bildsprache, einund ein bis auf das letzte Detail durchdachter Bildaufbau. Penn kreierte Momente des absoluten Stillstands. Die Menschen in seinen Bildern sind nicht in Bewegung, sie sindin ihren Posen eingefroren. Das ist die Magie von Penns Fotos und der Grund, warum das Mädchen des afrikanischen Dahomey-Stammes so elegant wie das überirdisch schöne Fotomodel aussieht."Weiteres: In der stellt Markus BauerProjekt "Fragments of a Life" vor, das die Zerstreuung der Über- und Nachlebenden desund das "Schweigen in deren Familien zum Gegenstand eines differenzierten Kunstprojekts macht, das Recherche, Diskussion und zeitgenössische künstlerische Repräsentation verbindet". Besprochen wirdInstallation "Schrei mich nicht an, Krieger!" in der Rotunde der Frankfurter Schirn ( FR ).