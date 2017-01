Vollkommen hingerissen berichtet Eleonore Büning in dervonAschenputtel-Komödie "La Cenerentola", diean der Norske Opera in Oslo inszeniert hat: "Wenn Aschenputtel, als sie zum ersten Mal den Prinzen erblickt und er sie, sofort von Liebe auf den ersten Blick erschüttert wird, klingt nicht nur aus dem Graben, weiß das nicht nur sofort das, auch der Dirigent passt gut auf und ruft laut 'Nein', als sich die beiden küssen wollen. Dafür ist es noch zu früh... Theaterwitze wie diese sind zwar so alt wie die Welt. Aber so, wie Herheim sie erzählt, so akkurat, so geschwind, so leicht und mit dieser, wirken sie wie neu."Nachdemdasin derfür obsolet erklärt hat (unser Resümee ), bekennt sich der Intendant, künftiger Nachfolger von Claus Peymann am Berliner Ensemble, im Gespräch mit Rüdiger Schaper () klar zum Ensemble: "Die Identität eines Hauses vermittelt sich durch die. Das heißt: Es sind fest engagierte Schauspieler, diesem Haus verpflichtet, mit Vertrag und mit Herzblut unterschrieben, mit der gegenseitigen Verpflichtung, sich über Regisseure und Stücke zu entwickeln, Schauspieler, denen das Publikum vertraut, auf."Weiteres: Für den besucht Alexandra Kedves die Proben von"Die 120 Tage von Sodom" am Schiffbau Zürich. In derberichtet Manuel Brug vom Zwist am. Besprochen werdenInszenierung von Shakespeares "Komödie der Irrungen" am Burgtheater ().