Der Schriftsteller , der sich im Vorfeld des Ukrainekriegs über die CIA-Prognose eines bevorstehenden Angriffs zumindest ansatzweise lustig gemacht hatte ( unser Resümee ), schämt sich in einem von derdokumentierten Brief an einen namenlos bleibenden Freund schon sehr für diese Fehleinschätzung. Gleichzeitig will er sich aufweiterhin nicht einlassen: "Der russische Überfall hat ein Freund-Feind-Bild geschaffen, das Differenzierungen ad absurdum zu führen scheint, nur eindeutige Bekenntnisse zulässt und hinter jedem Verweis auf andere Kriege oder Ereignisse einezu sehen glaubt." Aber "kommen wir denn bei dem Versuch, Orientierungen zu finden, um eine Haltung, die gegensätzliche Positionen als berechtigt akzeptiert, überhaupt herum? ... In der Literatur gelingt es - anders als in einem Gespräch oder einer wissenschaftlichen Abhandlung -, Widersprüche nebeneinander bestehen zu lassen. Was in einer Talkshow als unlogisch gilt, weil es nicht eindeutig ist, macht die Literatur erst zu Literatur, weil unser Leben ebenist.""Leiden wir nicht gerade an der, in die uns der Krieg wirft", fragt Björn Hayer in einem-Essay über. "Ein Verstummen vermittelt Ausweglosigkeit und veranschaulicht umgekehrt, dass sicherweist. Mögen manche Gedichte noch so von Fatalismus durchdrungen sein, versprechen sie dennoch Halt in ihrer Form. Sie bannen das Chaos unserer Welt in unser System aus Grammatik, Bildern und Symbolen. ... Gewiss dürfte sein: Auch aus den verheerenden Kämpfen in Osteuropa werden wieder Gedichte hervorgehen. Auch sie werden. Auch sie werden literarische Denkmäler schaffen. Ob man sich ihres mahnenden Impetus noch in Jahrzehnten bei neuen blutigen Auseinandersetzungen vergewissern wird?"In seinem in derveröffentlichten Kriegstagebuch berichtet der ukrainische Schriftstellervom "ersten Anflug von Hass", als er vom gefangengenommenliest, der zuvor noch "Bomben auf meinen Kopf abgeworfen hat. ... Am Abend werden wir erneut bombardiert. Die Bomben fallen jetzt näher, und. Das Gefühl des Schreckens wiegt schwer wie Blei, und es ähnelt überhaupt nicht dem auflösenden Gefühl der Angst, das wir früher im normalen Leben hatten. Es macht uns ein wenig apathisch,, die von deren unbewegtem Blick hypnotisiert ist."Weitere Artikel: Aus der Autorin , die zur Annexion der Krim noch öffentlich ihre Scham bekundete, eine Russin zu sein, war bei einer literarischen Veranstaltung in Berlin zur Enttäuschung vonKatharina Granzin kaum "mehr alsherauszupressen, die dafürausfallen". Moritz Baumann ( SZ ) und Patrick Bahners () berichten von einer Veranstaltung im Kanzleramt, bei der Literaten Texte zur Geschichte der europäischen Literatur lasen, was schließlich in eine politische Veranstaltung zummündete.Besprochen werden unter anderem"Die rote Pyramide" ( Zeit ),Comic über Intellectures ),Lyrikband "Das gesamte hungrige Dunkel ringsum" ( Dlf Kultur ),"Werden sie uns mit FlixBus deportieren?" ( FR ),"Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit" ( Jungle World ) und"Dschinns" ().Und in der erinnert Tilman Krause an Gedicht "Frühlingsglaue", das 1812 verfasst wurde, "also ebenfalls in Kriegszeiten und in jenem Jahr, als ein anderer Größenwahnsinniger, nämlich Napoleon, seinen Russlandfeldzug begann"."Die linden Lüfte sind erwacht,sie säuseln und weben Tag und Nacht,..."