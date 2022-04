Der Zirkus braucht Elefanten. Foto: Maurice Korbel / Münchner Kammerspiele

In der freut sich Christiane Lutz, dassmit seiner-Revue "Wer immer hofft, stirbt singend" an den Münchner Kammerspielen zur notwendigen Selbstbefragung ansetzt und es nicht wie viele andere bei der Nabelschau belasse. Und natürlich werde er Kluges Geschichte von der Zirkusreformerin Leni Pecikert nicht hundertprozentig gerecht: "Gockel knüpft aber an dessen Methode der kleinen Betrachtungen an. Ein paar seiner Motive greift er auf, dieetwa, die 'immer besser' wird, '', und führt sie weiter mit seinem eigenen Zweck-Optimismus. Aber gerade, weil Leni den Zirkus liebt, sagt Kluge, wird sie ihn nicht verändern können, 'weil Liebeist'. So bleibt die Frage, ob das Theater die Kraft hat, sich aus sich selbst heraus zu verändern. Man kann Gockel vorwerfen, dass er die Frage doch nicht beantworten will, sondern sie lieber mit Lichterketten umwickelt und in lautem 'Aaaaah' und 'Ooooooh' untergehen lässt, zu dem er das Publikum auffordert. Vielleicht aber sinddann doch die besten Möglichkeiten, die das Theater noch hat." Wild und sympathisch findet Sabine Leucht diesen Ritt durch die (Des-)Illusionsmaschinerie, bleibt aber auch ein bisschen ratlos zurück.Matthias Rüb berichtet in dervon einem Theaterskandal auf Malta, der in letzter Minute verhindert werden konnte. Das Nationaltheater in La Valletta wollte das Stück "Ix-Xiħa" des Regisseurszeigen, wogegen sich aber mehrere Schauspieler gewehrt hätten: "Bei der titelgebenden 'alten Frau' handelt es sich um eine kurz zuvor Verstorbene, die vom Jenseits her ein Komplott zur Enterbung ihrer vier snobistischen Kinder zugunsten der Hausangestellten betreibt. Bei der Tochter Jenny handelt es sich unverkennbar um die ermordete. Die wird in dem Stück als missgünstig, hasserfüllt und gefühlskalt charakterisiert. Die letzten Worte des fiktiven Scheusals in dem Stück sind die gleichen wie jene der echten Journalistin Daphne Caruana Galizia in ihrem letzten Blog, ehe sie am 16. Oktober 2017 von einer ferngezündeten Bombe unter ihrem Auto zerrissen wurde: 'Wo du auch hinschaust, überall sind Gauner. Die Lage ist hoffnungslos.' Die zerfetzte Jenny endet, wie der Autor Azzopardi schreibt, an einem Ort 'schlimmer als die Hölle', während der Witwer und die Söhne mit den Folgen des Mordes an ihrer Ehefrau und Mutter zu kämpfen haben."Weiteres: Im-Interview mit Katja Kollmann berichtet der ukrainische Regisseurvon der Zerstörung des von ihm gegründetenin Mariupol.Besprochen werden Herbert Fritschs Inszenierung von Thomas Bernhards "Jagdgesellschaft" am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg ( Nachtkritik ), Nicolas Stemanns Inszenierung vonStück "Der Vater" (die Ueli Bernays in der NZZ zu gendertheroetisch aufgeladen ist),' Empörungspanorama "Eleos" am Staatstheater Braunschweig ( taz ), Mithu Sanyals "Identitti" als schillernde Identitätskomödie in Darmstadt ( FR ) und Vincent Huguets "Don-Giovanni"-Inszenierung mit Daniel Barenboim an der Berliner Staatsoper ( Tsp ).