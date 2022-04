"Er hat die Erde vor einem todbringenden Asteroideneinschlag bewahrt, Terroristen unschädlich gemacht, Bomben entschärft und manch bösem Burschen vor dessen biologischem Ablaufdatum das Licht ausgeknipst", schreibt Karl Fluch imim Nachruf zu Lebzeiten auf. Der Schauspieler zieht sich wegen eineraus der Öffentlichkeit zurück. Unter all den harten Männern des Actionkino hat er sich "eine Sonderstellung als Hollywoodstar erarbeitet", schreibt Anke Sterneborg auf. "Weil er sich nie sonderlich ernst genommen hat, sein Machismo immer auchwar und hinter jeder Kampfmaschine, die er spielte, auchhervorblitzte, der einfach nur Spaß haben wollte." Was wird von Willis bleiben, fragt sich Tobias Kniebe in derund ist sich sicher: "Dieses Gesicht, das man über all die Jahre so gern betrachtet hat, das einem dieses einzigartige Bruce-Willis-Filmgefühl gab, das man weder beschreiben noch richtig erklären kann. Jung, ironisch undin der Fernsehserie 'Das Model und der Schnüffler'; ein großes Deadpan-Komikergesicht bei Blake Edwards, in 'Blind Date';aus 'Stirb langsam', wenn er - 'Yippee-ki-yay, motherfucker!' - sein Schicksal noch einmal dreht; oderim Gesicht des Boxers aus 'Pulp Fiction', als es um die Uhr des Vaters geht und auf welch verschlungenen Wegen sie den Vietnamkrieg überstanden hat."Nachklapp zur Oscar-Verleihung: Ein Trend zeichnet sich bei den großen Filmpreisen ab, kommentiert ein vom Oscar-Gewinner "Coda" ziemlich hingerissener Thomas Hummitzsch in seinem-Blog. "Es sind, die auf den großen Bühnen der Filmwelt triumphieren. Und nein, es hat in Cannes, Venedig und Berlin nicht an großen Namen gemangelt. ... Diese jungen Regisseurinnen haben den (meist) männlichen Dinos ihrer Zunft den Rang abgelaufen. Sie alle haben in ihren Filmen Menschen in den Blick genommen, diewerden. Ihre Triumphe zeigen,."Rüdiger Suchsland von glaubt , dass eine flapsige Bemerkung vongegenüber zwei schwarzen Frauen "Power of the Dog" um den Oscarregen gebracht hat, mit dem im Vorfeld gerechnet wurde (als beste Regisseurin wurde Campion freilich dennoch ausgezeichnet). So "gewanngegen das komplexe Drama. Undgewann gegen. Das ist vielleicht dasan der ganzen Oscar-Chose des letzten Wochenendes: Es war ein Wettbewerb zwischen Streaming-Diensten und zwischen Filmen, die für den Handy-Bildschirm gemacht waren, nicht für die Kinoleinwand."Weitere Artikel: Rüdiger Suchsland setzt in seiner-Glosse wenig Hoffnungen auf die nächste Novelle des: "Die Lage ist immer noch. Verbände verfolgen ihre Partikularinteressen; der Blick auf das Ganze des deutschen Films fehlt." Auf berichtet Sedat Aslan über die Tagung "Sehen und gesehen werden" über. Dunja Bialas berichtet aufvom-Schwerpunkt beimBesprochen werden"Abteil Nr. 6" ( Artechock critic.de , unsere Kritik ),"Das Ereignis" nachgleichnamigem Roman critic.de , mehr dazu hier und dort ),"A Hero" ( critic.de Standard , unsere Kritik ), die zweite Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" ( NZZ ), der Marvel-Vampir-Superheldenfilm "Morbius" mit Presse ) und"Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann" ( Artechock ).