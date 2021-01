Bereits über zehn Jahre plant der Schweizer Architektmit, dem Direktor des(Lacma) einen spektakulärenfür das Museum. Das Projekt ist höchst umstritten, den Abriss historischer Gebäude und drohende Kosten vonbeklagen die einen, das Visionäre des Projekts bejubeln die anderen, resümieren Laura Weissmüller und Jürgen Schmieder, die für diemit Goran und Zumthor gesprochen haben und sich dem Reiz des Projekts dann doch nicht entziehen können: "Das Erstaunlichste an dem Entwurf ist sicherlich, dass er trotz seiner Größe nur ein Geschoss hat. ', alles ist gleichwertig', erklärt Zumthor das Prinzip. Für die Kunst werde es unterschiedlich große geschlossene Kuben und offene Galerien geben, ganz ähnlich 'wie die Straßen und Plätze einer Stadt'. Tatsächlich erinnert das an Jean Nouvels Konzept des Louvres in Abu Dhabi, wo sich unter einer gewaltigen Kuppel unterschiedlich große Würfel lose verteilen. Im Gegensatz zum Emirat werde aber in Los Angeles über große Fensterflächen das Gebäude 'im ständigensein', bedeutet: 'Es ist das Gegenteil einer elitären abgeschlossenen Box des Wissens.'"ist britische Kulturhauptstadt 2021 - und pünktlich zum Festakt soll ein Teil desjetzt zu Gunsten eines Einkaufszentrums mit Wohnungenwerden, rauft sich Oliver Wrainwright imdie Haare: "Die Stadt beherbergt einige der schönsten Beispiele derin Großbritannien, von Sir Basil Spence' aufrüttelnder Umgestaltung der im Krieg zerbombten Kathedrale über das Belgrader Theater von Ling bis hin zum kreisförmigen, von Parkplätzen gekrönten Zentralmarkt, die alle unter Denkmalschutz stehen. Aber die bescheidene Hintergrundstruktur des Stadtzentrums - einschließlich des bedrohten Bull Yard, Shelton Square, Market Way, City Arcade und Hertford Street - wird oft übersehen."Weiteres: Die druckt einen gekürzten und übersetzten Text vonaus dem Band "The Songyang Story. Architectural Acupuncture as Driver for Revitalisation in Rural China", in dem der Kurator die junge chinesische Architektinvorstellt, die im ländlichen Bezirk Songyang daran arbeitet,und diezu verbinden. Besprochen wird die neue Ausgabe der "Arch+", die den Zusammenhang von Identität und Ökonomie am Beispiel Berlin untersucht ( taz ).