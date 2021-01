"One Night in Miami": Feiern am Wendepunkt.

Regina King hatTheaterstück "One Night in Miami" verfilmt, das sich ausmalt, wasundin einer Nacht im Februar 1964 bei einem Zusammentreffen wohl miteinander besprochen haben könnten. Für-Kritikerin Verena Lueken ist dieses nun aufgezeigte Kammerstück einer der besten Filme des Jahres, den sie gerne im Kino gesehen hätte. King weiß einfach, was sie will, wenn sie diese Jahrhundertgestalten "für knapp zwei Stunden bei funzeliger Beleuchtung zusammenbringt. Sie will sie reden lassen und ihnen zuhören. Ihnen zuschauen, wie sie einander anblicken und ihre Körper zueinander in Beziehung setzen. Sie will, die alle an einem Wendepunkt ihres Lebens und ihrer Karrieren stehen, und ihre Tiefe zeigen, ihre klare Sicht auf ihre jeweilige Situation und ihre Zweifel an den eigenen Möglichkeiten, ihre Unterschiede, ihre Sexiness und ihre Traurigkeit, ihren Stolz,wie von der Macht, die ihnen momentweise zuwächst."Ähnlich sieht es aufBarbara Schweizerhof: Im Theater hafte so einem Stück "zwangsläufig etwas Steifes, allzu Rhetorisches an. Unter der Regie von Regina King aber wird daraus", auch wenn es zwischen Malcom X und Cooke hoch hergeht, wenn ersterer dem letzteren Komplizenschaft mit Weißen vowirft. "Cooke verteidigt seine Strategie als eine der raffinierten Subversion: Warum weißen Bands wie den Rolling Stones nicht die Blues-Songs überlassen, wenn man per Copyrightkann?" Weitere Besprechungen in SZ Tagesspiegel und Standard Außerdem: In der amüsieren sich Julia Meidinger und David Steinitz über die mitunterauf: "Oft hat man das Gefühl, die kleinen Synopsen wärenund dann mit Google Translate vom Armenischen zurück in die jeweilige Landessprache übersetzt worden." Für dieporträtiert Sonja Zekri die Schauspielerinaus der Serie "Das Damengambit".Besprochen werden"Serenade für zwei Spione" und"Das Mädchen und der Kommissar" ( Perlentaucher ),-Reihe "Small Axe" ( SZ ), die-Serie "Lupin" ( FAZ ), die aufgezeigte Serie "Years and Years" ( FAZ ) und der Marvel-Superhelden-Neunteiler "WandaVision" ( Tagesspiegel Presse ).